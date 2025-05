José Mourinho, técnico recentemente listado para assumir a Seleção Brasileira, foi duramente criticado por um ex-jogador do Real Madrid. Elvir Baljic, que pertenceu ao clube merengue entre 1999 e 2002, soltou o verbo contra o português, derrotado no clássico entre Fenerbahçe e Besiktas, no domingo (4).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não consigo esconder meus pensamentos: não acho mais que Mourinho seja um grande treinador. Na verdade, ele é péssimo. O técnico do Fenerbahçe não pode zombar da torcida, de mim, de quem comenta jogos, ou dos atletas. Ele zomba de todo mundo. Podemos ter opiniões diferentes, mas algumas coisas fazem sentido. Você não pode arruinar um time com seu ego e arrogância. Ele não tem esse direito - disparou o ex-atleta.

continua após a publicidade

Mourinho está perto de uma saída dos Canários Amarelos, principalmente após o revés no clássico. A equipe se distanciou de vez da briga pelo Campeonato Turco, que deve parar nas mãos do Galatasaray, e o trabalho deve ser findado após a temporada.

➡️ Campeonato Português terá ‘final antecipada’ entre Benfica x Sporting

Ao longo de 2024-25, José fez seguidas reclamações contra a Federação Turca, e insinuou em algumas oportunidades que a liga já estava "vendida" ao Galatasaray. Porém, seu time não conseguiu vencer clássicos na jornada, e agora, precisa reverter uma desvantagem de oito pontos dentro dos quatro jogos restantes.

continua após a publicidade

🔰 Mourinho pode ser o técnico da Seleção?

O nome do lusitano, inclusive, voltou a ser citado como um dos possíveis substitutos para Dorival Júnior, demitido em março após a goleada sofrida diantre da Argentina em Buenos Aires. Entre 2022 e 2023, o mesmo processo havia acontecido, diante da saída de Tite. Portugal também chegou a considerar uma proposta pelo "Special One", mas até o momento, nada foi oficializado, visto que Roberto Martínez segue empregado.

José Mourinho, atual técnico do Fenerbahçe, teve seu nome listado na Seleção Brasileira (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as duas principais opções não passam mais por Mou. Carlo Ancelotti, sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, é o plano A, mas o vínculo com o Real Madrid segue atrasando a resolução das conversas; em caso de mudança de ares, Jorge Jesus, livre no mercado após deixar o Al-Hilal, entra como o segundo planejamento da confederação.