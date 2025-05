Lucas Paquetá, do West Ham, segue sob investigações na Premier League. O brasileiro, desde 2023, é indiciado pela possível manipulação de apostas esportivas através de forçar cartões amarelos em jogos da liga inglesa, e protagonizou um momento curioso no duelo com o Tottenham, no domingo (4).

Já na segunda etapa do confronto, o meio-campista foi amarelado por uma falta no jovem Mikey Moore, e foi às lágrimas com a sanção aplicada pelo árbitro Michael Oliver. Após o apito final, o técnico dos Hammers, Graham Potter, fez veemente defesa de seu camisa 10.

- Acho apenas que ele é um jogador que está fazendo seu melhor, e quer que a situação evolua, e provavelmente ficou frustrado com a situação do cartão. E então você vê que ele é apenas um ser humano. Ele não é perfeito, mas adoro o Lucas. Está dando tudo de si, mesmo em circunstâncias complicadas, e está melhorando cada vez mais - declarou o comandante.

🧑‍⚖️ Caso Paquetá: como o litígio se desenrolou?

A situação envolvendo Paquetá explodiu em 2023, quando o central vivia momento positivo, era titular absoluto da Seleção Brasileira e havia despertado interesse em Pep Guardiola, do Manchester City. A BetWay, patrocinadora do West Ham, notou um crescimento nas apostas feitas em cartões do atleta justamente na Ilha de Paquetá, local de nascimento do jogador.

A acusação levantada se baseia em advertências de quatro jogos. Veja a lista abaixo:

🟨 West Ham 0x2 Leicester - 12 de novembro de 2023

🟨 West Ham 1x1 Aston Villa - 12 de março de 2023

🟨 West Ham 3x1 Leeds United - 21 de maio de 2023

🟨 Bournemouth 1x1 West Ham - 12 de agosto de 2023

A Football Association, entidade máxima do futebol inglês, conduz as investigações. Caso a acusação se confirme, Paquetá pode ser suspenso do futebol e até mesmo banido de forma perpétua. O julgamento foi adiado por conta da análise não ter sido conclusiva, e será retomado apenas em julho, após o fim da temporada europeia.

Diante da demora para resolver o problema, o ex-Flamengo parou de ser convocado para defender a Seleção, e também viu seu nível cair no futebol inglês. Em 31 jogos na Premier League de 2024-25, o central só anotou quatro gols.