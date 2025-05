Com emoção até o fim, o Sporting conseguiu vitória heróica contra o Gil Vicente por 2 a 1. Os três pontos foram cruciais para a equipe se manter viva na disputa pelo título do Campeonato Português, o qual tende a ser definido na rodada seguinte, quando fará clássico contra o Benfica, atual segundo colocado.

O atual cenário é o seguinte: Sporting e Benfica dividem a liderança do Campeonato Português com 78 pontos em 32 jogos. Restam apenas duas partidas, sendo a próxima um clássico entre os dois. Os Encarnados precisam vencer por dois gols de diferença para assumir a liderança. Para os Leões, basta uma vitória simples que o título fica encaminhado.

A vantagem do Sporting se dá pelo critério de desempate, que é confronto direto. Caso o clássico do próximo sábado (10) termine empatado, os Leões tem o benefício por terem vencido a partida do primeiro turno. As equipes ainda disputarão a final da Taça de Portugal no dia 25 de maio.

Mesmo com a saída de Rúben Amorim para o Manchester United, o Sporting se manteve sólido ao ponto de disputar até o fim o título do Campeonato Português com o Benfica. A equipe é a atual campeã e busca seu segundo título consecutivo. Os Encarnados, por sua vez, querem chegar ao 39ª, se isolando cada vez mais como os maiores ganhadores.

Retrospecto recente favorece ao Sporting

Olhando para os confrontos recentes entre Sporting e Benfica, os Leões levam vantagem, com invencibilidade de cinco partidas. Vale frisar que o último duelo foi válido pela Taça da Liga de Portugal e terminou empatado em 1 a 1, com os Encarnados vencendo nos pênaltis por 8 a 7. A última vitória com a bola rolando foi em novembro de 2023.