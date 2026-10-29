Ex-Botafogo marca seu primeiro gol na MLS e quebra recorde da competição

Ex-Botafogo, o zagueiro Lucas Halter viveu uma noite especial na vitória do Houston Dynamo por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, na quarta-feira (28). O defensor marcou seu primeiro gol na MLS, encerrou um jejum de sete jogos da sua equipe sem vencer e mantém uma invencibilidade de cinco partidas.

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Além disso, Lucas Halter marcou o gol de número 1553 da atual edição da MLS, o que fez com que superasse a marca alcançada em 2024. Com isso, essa edição se tornou a mais artilheira desde que a liga foi criada.

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Lucas Halter chegou ao Dynamo nesta temporada e alcançou a marca de 20 jogos pela equipe. Nesta edição da MLS, já são 32 rodadas e 13 jogos em que o time não sofreu gols. Em um jogo duro fora de casa, o brasileiro aproveitou cobrançar de escanteio para, de cabeça, selar a vitória.

- Esse é um momento muito especial para mim. Venho em uma boa sequência de jogos, atuando em alto nível, e esse gol é uma recompensa, e era algo que eu vinha buscando. Apesar de ser zagueiro, sempre gostei de fazer gols e é especial poder marcar o meu primeiro na MLS, principalmente por ajudar a equipe a sair com a vitória. Fiquei sabendo que é um gol especial também para o torneio, quebrando um recorde, e é mais gratificante ainda. Também ressaltar que ficamos mais um jogo sem sofrer gols, o que mostra a solidez e constância da nossa equipe. É muito bom estar aqui, viver esse campeonato, e espero seguir trilhando um caminho legal por aqui - afirmou.

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O Houston Dynamo é o 4º colocado na Conferência Oeste da MLS, e agora volta a campo no próximo domingo (01/11) para enfrentar o Portland Timbers, fora de casa.

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