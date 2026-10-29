Barcelona vê carência no elenco e planeja ação no mercado
Clube está disposto a investir na janela de transferências de janeiro
O Barcelona identificou uma carência no sistema defensivo do elenco e planeja a contratação de um zagueiro no mercado de janeiro. A equipe de Hansi-Flick vem sofrendo sistematicamente nesse início de temporada, e o treinador admite internamente a chegada de um novo nome, segundo o "Marca".
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No planejamento inicial, a diretoria do Barcelona contemplava a contratação de um zagueiro, mas Hansi-Flick considerou desnecessária a chegada de um defensor. Na época, o nome de Bastoni, da Inter de Milão, era um dos mais cotados pelos cartolas do clube catalão.
No entanto, a situação mudou, pois a linha defensiva não está desempenhando no nível que se esperava dela, além de demonstrar fragilidades que foram vistas na temporada passada. Além disso, o elevado número de lesões no setor também liga o alerta para a necessidade de mais opções.
Nesse momento, o Barcelona inicia estudos sobre o perfil de zagueiro que seria buscado na janela de transferências de janeiro. A questão do Fair Play Financeiro também vai pesar e será uma condicionante no momento em que os nomes forem levantados pela diretoria.
A condição do mercado de janeiro ter menos opções disponíveis será um fator, e o Barcelona só irá agir dependendo das oportunidades que a janela oferecer. O estado físico dos atletas na altura da metade da temporada e a capacidade financeira também irão pesar.
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