Ex-Flamengo se vê 'ameaçado' com interesse da Roma em jogador do Barcelona

Ex-Flamengo, Wesley se vê "ameaçado" com o interesse da Roma em Alejandro Balde, lateral-esquerdo do Barcelona. De acordo com o portal "Il Messaggero", o clube italiano entende que há uma oportunidade de mercado na janela de transferências de janeiro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

No Barcelona, Balde perdeu protagonismo, mas também minutagem, o que faz com que não descarte uma saída nos próximos meses. Com a chegada de João Cancelo e a promoção de Xavi Espart, o espanhol de 23 anos fez apenas três jogos na temporada atual, sendo todas iniciando no banco de reservas.

continua após a publicidade

Na Roma, Gasperini implementou a formação com três defensores, e Wesley é utilizado com mais frequência na ala esquerda. Na direita, a equipe italiana buscou a chegada de Nahuel Molina, que pertencia ao Atlético de Madrid, e "minou" as chances do ex-jogador do Flamengo atuar em sua posição de origem.

Uma chegada de Balde poderia fazer com que Wesley perdesse a vaga de titular, uma vez que estaria disputando a posição com um lateral-esquerdo formado para atuar nesse setor. No entanto, não há propostas ou contatos com o Barcelona por um suposto negócio que poderia ser concluído nos próximos meses.

continua após a publicidade

Barcelona monitora situação da defesa

O Barcelona monitora e cogita a contratação de um zagueiro para ampliar o leque de opções no elenco na janela de transferências de janeiro. Nesse sentido, o clube tem como um dos desafios a questão econômica e do Fair Play Financeiro.

O clube entende que Balde pode estar na rampa de saída, o que permitiria ao clube liberar espaço no elenco, mas também dar mais margem financeira ao Barcelona para contratar um novo jogador, segundo o "Marca".

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.