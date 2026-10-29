Europeus repercutem situação de Estêvão no Chelsea: 'Inferno'

Na eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa, Estêvão não saiu do banco de reservas por decisão de Xabi Alonso. E a situação do brasileiro repercute e ecoa na Europa, uma vez que o camisa 41 foi um dos destaques do clube inglês na última temporada em nível doméstico, mas também na Champions League.

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Na Espanha, o "Marca" chamou Estêvão de "Messinho" em comparação com o craque da argentino e lembrou que o Real Madrid demonstrou interesse na joia quando ainda estava no Palmeiras. E o diário classificou que o atacante estaria vivendo um "inferno azul" por conta do pouco espaço que vem tendo na atual temporada.

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"Marca" destaca "inferno" vivido por Estêvão no Chelsea (Foto: Reprodução)

Na imprensa inglesa, o comentarista Clinton Morrison criticou a decisão de Xabi Alonso de deixar Estêvão no banco durante toda a partida entre Chelsea e Liverpool. O ex-jogador tentou imaginar o que se passa na cabeça do jovem brasileiro.

- Não entendo como Estêvão ainda nem entrou em campo hoje à noite. Ele deve estar pensando: "O que mais eu tenho que fazer? Temos dois dos nossos principais atacantes lesionados e mesmo assim eu ainda não entrei em campo".

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Em determinado momento do jogo, Estêvão foi para o aquecimento e teve seu nome exaltado pelos fãs do Chelsea que viajaram até Liverpool para assistir ao confronto, segundo o "London Football". O jornal destacou que os torcedores não poderiam ter sido mais claros quanto ao desejo de ver o camisa 41 em campo após uma grande temporada de estreia.

Xabi Alonso justifica ausência de Estêvão

Em coletiva após a eliminação, Xabi Alonso foi bombardeado com perguntas sobre a ausência de Estêvão na partida. O espanhol tentou explicar e justificar o motivo para que o brasileiro não saísse do banco de reservas.

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- Bem, começamos com Pedro [Neto], com Danny [Welbeck] e com Morgan [Rogers] no ataque. O jogo teve momentos muito intensos. Sabíamos que seria um jogo físico. E depois tivemos que lidar com o Moi [Caicedo], que teve alguns problemas, e com o Malo [Gusto], que teve cãibras. Então fomos um pouco obrigados a fazer substituições. E agora sabemos que a temporada será longa e que haverá momentos para todos. Eu entendo a situação dele e sei que ele poderia estar mais feliz, com certeza. Tivemos alguns jogos intensos e haverá momentos para tudo. Tenho certeza de que Este terá o seu momento. É minha responsabilidade e precisamos lidar com isso.

Na temporada, Estêvão tem oito jogos com a camisa do Chelsea, mas apenas dois como titular em fases anteriores da Copa da Liga Inglesa.

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