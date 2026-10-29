Cristiano Ronaldo celebra seu 'Balón de Oro de Todos los Tiempos'

Cristiano Ronaldo utilizou às suas redes sociais para celebrar o resultado da votação popular B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time), consulta digital organizada pela revista France Football para apontar a melhor campanha de um vencedor do prêmio em toda a história. O astro português viu sua temporada de 2008, defendendo as cores do Manchester United, ser a mais votada pelo público global.

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Autor de 42 gols e campeão europeu em 2008, português exalta carinho de torcedores pelo mundo (Foto: Andrew Yates / AFP)

Para comemorar o feito, o atacante publicou uma imagem histórica em que aparece jovem, de terno e gravata, beijando a taça que abriu sua galeria individual de troféus, e dedicou o resultado diretamente aos torcedores:

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— O futebol pertence aos torcedores! Obrigado a todos os torcedores ao redor do mundo, a Bola de Ouro de Todos os Tempos também é de vocês — declarou o atleta.

A escolha popular colocou a temporada de 2008 de Cristiano Ronaldo à frente do ano de 2012 de Lionel Messi pelo Barcelona, que ocupou a segunda posição. O pódio ainda contou com uma dobradinha do atacante luso: a versão de 2017 pelo Real Madrid, ano em que faturou a última de suas cinco honrarias, encerrou a disputa na terceira colocação.

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Quase duas décadas após o primeiro troféu, Cristiano Ronaldo celebra apoio popular com foto histórica (Foto: Reprodução)

A recordação resgata números expressivos da primeira consagração do jogador. Em 2007-08, sob o comando de Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo balançou as redes 42 vezes, faturou o título da Premier League e marcou o gol do Manchester United na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, em Moscou, vencida nos pênaltis.

A iniciativa da premiação francesa teve caráter estritamente comemorativo e digital, sem entrega de troféu físico nem alteração na contagem oficial da Bola de Ouro anual entregue pelo júri especializado de jornalistas.