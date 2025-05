Ex-Liverpool defende atitude de Manchester City com Kevin De Bruyne

Ídolo do Liverpool, Jamie Carragher opinou sobre a atitude do Manchester City em não renovar o contrato de Kevin De Bruyne, que tem vínculo válido até o fim desta temporada e confirmou que deixará o clube no meio do ano. Em entrevista à TV britânica "Sky Sports", o ex-jogador defendeu a decisão da diretoria e explicou o porquê.

- Ele é um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial, mas esteve várias vezes lesionado nos dois últimos anos. Por isso, é difícil para o Manchester City, do ponto de vista do negócio, a justificativa de oferecer um novo contrato - começou Carragher, que continuou: - Em um clube como este, não pode haver luxo de ter alguém com o tipo de recomendação de não jogar todas as semanas. Ele deveria ser um dos jogadores-estrela do City.

- Ele continua sendo um jogador-estrela, mas não vai jogar todas as semanas. Provavelmente, vai fazer entre 20 a 25 jogos por temporada. O Manchester City, enquanto negócio, não conseguiu encontrar justificativa para isso - concluiu o ex-zagueiro sobre atitude do City sobre De Bruyne.

A opinião de Carragher foi dita um dia após De Bruyne ser decisivo para o Manchester City na Premier League. O belga marcou o gol da vitória - e o único da partida - contra o Wolves, na sexta-feira. A equipe é a terceira colocada da tabela de classificação e briga por uma vaga direta na Champions League da próxima temporada.

MLS, Saudi Liga e mais: Destinos de Kevin De Bruyne

Com a saída iminente do Manchester City, as especulações sobre qual será o destino de Kevin De Bruyne começaram. Aos 33 anos, o meio-campista despertou o interesse de alguns clubes, incluindo da Arábia Saudita e MLS. No entanto, dentre todas as opções, a mídia britânica aponta uma preferência do belga pelos Estados Unidos. Segundo o "The Athletic", o Chicago Fire é o favorito na briga.

"Querido Manchester. Vendo isso, vocês já sabem o que será. Então vou direto ao ponto, e quero dizer que esses serão meus últimos meses como um jogador do Manchester City. Nada disso é fácil de escrever, mas como futebolistas, sabemos que esse dia sempre chega. O dia chegou, e vocês merecem escutar de mim primeiro. O futebol me levou até vocês e até essa cidade. Corri atrás dos meus sonhos sem saber que esse período mudaria minha vida. A cidade, o clube e a torcida me deram tudo, e eu não podia fazer nada além de dar tudo de volta. E adivinha? Ganhamos tudo. Gostando ou não, é hora de dizer adeus. Suri, Rome, Mason, Michele e eu estamos muito gratos por tudo o que esse lugar significa para nós. Manchester sempre estará no passaporte das minhas crianças, e nos nossos corações. Aqui sempre será nossa casa. Não podemos agradecer o suficiente à cidade, ao clube, ao staff, aos meus companheiros, família e amigos por essa caminhada de quase dez anos. Toda história chega ao fim. Mas esse foi definitivamente o melhor capítulo dela. Vamos aproveitar os últimos momentos juntos. Com amor, Kevin de Bruyne".