Ex-jogador do Flamengo, Trauco nega acusação de abuso sexual e se coloca à disposição da Justiça

Trauco, ex-jogador do Flamengo, se pronunciou sobre a denúncia que sofreu de abuso sexual contra uma jovem argentina em um hotel em Montevidéu, no Uruguai. O lateral-esquerdo, acusado ao lado dos também jogadores Zambrano e Sergio Peña, todos do Alianza Lima, negou ter cometido o crime.

Além de repudiar a denúncia, Miguel Trauco, de 33 anos, se colocou à disposição da Justiça.

- Rejeito de forma categórica qualquer imputação criminosa que se pretenda atribuir a mim, assim como qualquer um dos relatos que vieram a público. Confio que as diligências correspondentes serão conduzidas com o rigor e a seriedade que um assunto dessa natureza exige - diz trecho da nota.

Assim como Trauco, Zambrano também se manifestou. O atleta negou o crime de abuso sexual.

- Nego categoricamente qualquer acusação criminal que possa ser feita contra mim e confio que o processo será conduzido com a devida diligência - publicou Zambrano.

O caso envolvendo os três jogadores teria acontecido durante a pré-temporada do clube. O Alianza Lima anunciou o afastamento por tempo indeterminado de Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña do time principal.

A diretoria informou que abriu processos disciplinares internos e que está à disposição da Justiça para colaborar com as investigações. Em comunicado oficial, o clube detalhou a decisão.

- O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento - publicou o clube.

Miguel Trauco atua pelo Alianza Lima desde janeiro do ano passado. No Brasil, defendeu o Flamengo por três temporadas e o Criciúma por um ano. Trauco, Zambrano e Peña também têm passagens pela seleção peruana.

"Como consequência dos supostos fatos que vieram a público nos últimos dias, quero expressar meu repúdio absoluto a qualquer forma de violência contra a mulher, estando plenamente consciente da gravidade com que esse tipo de situação deve ser tratado.

Nesse contexto, foram divulgadas diversas versões que geraram uma exposição midiática desproporcional, provocando uma profunda dor tanto a mim quanto aos meus familiares, ao meu ambiente pessoal e profissional.

Optei por manter silêncio até o dia de hoje, priorizando me informar de maneira pessoal e formal sobre o conteúdo da denúncia apresentada. Encontro-me tranquilo em relação ao ocorrido e confio plenamente que a Justiça permitirá esclarecer os fatos com objetividade e conforme a lei.

Rejeito de forma categórica qualquer imputação criminosa que se pretenda atribuir a mim, assim como qualquer um dos relatos que vieram a público. Confio que as diligências correspondentes serão conduzidas com o rigor e a seriedade que um assunto dessa natureza exige.

Até o momento, foi gerada confusão e um dano injusto não apenas à minha pessoa, mas também a todas as pessoas envolvidas e aos nossos entes queridos.

Dito isso, coloco-me totalmente à disposição das autoridades para colaborar em tudo o que for necessário e confio que o andamento do processo permitirá que os fatos sejam esclarecidos de forma objetiva. Agradeço à minha família e às pessoas que me conhecem pelo apoio e peço respeito por todas as pessoas envolvidas até que os fatos sejam esclarecidos.

Miguel Trauco"