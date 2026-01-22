Torcedores do Alianza Lima, do Peru, invadiram o centro de treinamento do clube nesta quinta-feira (22), discutiram com jogadores do elenco e, segundo a imprensa peruana, agrediram o atacante Paolo Guerrero e o lateral Luis Advíncula. A confusão ocorreu em meio a uma crise institucional desencadeada por uma denúncia de crime sexual envolvendo outros três atletas da equipe, incluindo outro ex-Flamengo.

Horas antes do episódio, o Alianza Lima anunciou o afastamento por tempo indeterminado de Carlos Zambrano, Miguel Trauco e Sergio Peña do time principal. Os jogadores são acusados por uma jovem de 22 anos de agressão sexual durante a pré-temporada do clube, em Montevidéu, no Uruguai.

A diretoria informou que abriu processos disciplinares internos e que está à disposição da Justiça para colaborar com as investigações. Em comunicado oficial, o clube detalhou a decisão.

— O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento.

A denúncia ganhou repercussão após publicação do jornal argentino "A24". Segundo o veículo, a mulher procurou a polícia em Buenos Aires e relatou que conheceu Carlos Zambrano e foi convidada a visitá-lo no dia seguinte, no hotel onde o elenco do Alianza Lima estava hospedado. De acordo com o depoimento, Miguel Trauco e Sergio Peña chegaram depois ao local e os três teriam cometido as agressões sexuais.

Ainda conforme a imprensa da Argentina, a vítima retornou imediatamente ao país após o ocorrido, em estado de choque, e por isso a denúncia não foi registrada no Uruguai. A polícia de Buenos Aires recolheu roupas para perícia, realizou exames médicos e segue apurando o caso.

Miguel Trauco atua pelo Alianza Lima desde janeiro do ano passado. No Brasil, defendeu o Flamengo por três temporadas e o Criciúma por um ano. Trauco, Zambrano e Peña também têm passagens pela seleção peruana.

Paolo Guerrero e Luis Advíncula, que não são citados na denúncia, teriam sido envolvidos na confusão durante a invasão dos torcedores ao treino. O clube e os jogadores não se manifestaram sobre o episódio até o fim da tarde desta quinta-feira (22). O jornal "Olé", da Argentina, publicou imagens da confusão.

Apesar da crise, o Alianza Lima está classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores e enfrentará o 2 de Mayo, do Paraguai. A estreia será no dia 4 de fevereiro, fora de casa, com o jogo de volta marcado para 11 de fevereiro, em Lima.

Guerrero e Trauco junto a Diego Ribas na época de Flamengo (Gilvan de Souza / Flamengo)

