Saúl mostra recuperação pós-cirurgia; veja quando o espanhol deve voltar a jogar pelo Flamengo

Enquanto o elenco principal do Flamengo estreou com vitória diante do Vasco na última quarta-feira (21), Saúl, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo, se recupera na Espanha. O meia compartilhou em suas redes sociais uma imagem em que está com a perna imobilizada e disse estar ansioso pelo retorno aos jogos.

- Como vocês sabem, passei por uma cirurgia há duas semanas. Agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens - publicou Saúl, meio-campista do Flamengo.

Saúl tratou de uma uma tendinopatia insercional do Aquiles, um osso proeminente no calcanhar. O procedimento cirurgico, realizado pelo médico holandês Dr. Niek van Dijk, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo.

Após o espanhol relatar dores na região nos últimos três meses de 2025, Saúl e Flamengo vinham discutindo a possibilidade da cirurgia. Com consultas com médicos especialistas, as partes optaram pela intervenção.

Quando Saúl deve retornar aos jogos do Flamengo?

Com a escolha pela cirurgia e não pelo tratamento conservador, a previsão para o retorno de Saúl aos jogos é de dois a três meses. Ou seja, o jogador ficará fora dos compromissos pelo Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Números de Saúl pelo Flamengo

No Flamengo desde o meio da última temporada, Saúl tem 24 jogos com a camisa rubro-negra, com 13 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas.

Saúl com o troféu da Libertadores do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

