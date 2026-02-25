Principal nome do Galatasaray no mata-mata da Champions League 2025/26, o meia Gabriel Sara volta a campo contra a Juventus nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pelo jogo que decide vaga nas oitavas de final. Autor de um gol e uma assistência na goleada por 5 a 2 na partida de ida, o brasileiro chega como principal nome do clube turco para confirmar a classificação e recolocar a equipe entre os 16 melhores da Europa, fase que não disputa desde 2013/14.

No primeiro confronto, além de balançar as redes e servir um companheiro, Sara foi eleito o melhor jogador em campo e integrou a "Seleção da Semana" da competição. O desempenho consolidou o protagonismo do meia na equipe, que soma 35 jogos, seis gols e três assistências na temporada.

– Foi uma noite mágica em casa, mas não podemos achar que as coisas estão resolvidas porque ainda temos 90 minutos pela frente, contra uma equipe gigante no cenário europeu. É um confronto pesado – afirmou o camisa 8, que marcou seu primeiro gol na principal competição de clubes da Europa.

Gabriel Sara em ação pelo Galatasaray (Foto: Reprodução/Galatasaray)

Gabriel Sara é o brasileiro que mais cria chances na Champions

Na atual edição da Champions, Sara lidera um dado relevante entre os brasileiros: é o jogador com mais chances criadas (19), superando nomes como Vini Jr (18), Caio Henrique (14), Gabriel Martinelli (12) e Raphinha (11). O meia esteve presente nas nove partidas do Galatasaray na competição.

– É uma partida que qualquer jogador sonha em jogar, uma decisão muito importante. Queremos muito essa classificação. A torcida está nos apoiando demais e estamos muito focados. Vamos fazer de tudo para sair da Itália com a vaga e escrever mais um capítulo importante na história do clube – completou Sara.

Revelado pelo São Paulo, no CFA de Cotia, o meia foi peça-chave no título do Paulistão 2021, que encerrou um jejum de nove anos sem taças. Pelo Tricolor, disputou 113 jogos, com 17 gols e nove assistências, antes de ser negociado com o Norwich por 10,5 milhões de euros, em 2022. No futebol inglês, somou 21 gols e 17 assistências, foi eleito pela torcida como o melhor jogador da temporada 2022/23 e integrou a seleção da EFL Championship em 2023/24. Seu rendimento levou o Galatasaray a investir 23 milhões de euros em 2024, valor recorde à época no futebol turco, onde vive sua segunda temporada.

