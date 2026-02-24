Joelinton retorna de lesão e marca em vitória do Newcastle na Champions

O Newcastle confirmou a sua classificação no confronto contra o Qarabag ao vencer por 3 a 2 e avançou de fase com um placar agregado de 9 a 3. Após construir uma ampla vantagem de 6 a 1 no jogo de ida, disputado no Azerbaijão, a equipe inglesa administrou o resultado na partida de volta dos playoffs da Champions League, nesta terça-feira (24).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Magpies chegaram a abrir 2 a 0 no primeiro tempo e marcaram o terceiro gol na segunda etapa. O Qarabag demonstrou reação ao anotar dois gols em um intervalo de apenas sete minutos, mas o susto momentâneo não foi suficiente para ameaçar a vaga construída pelo time inglês.

continua após a publicidade

Retorno de Joelinton

O meio-campista brasileiro Joelinton deixou a sua marca na partida e destacou a importância do gol para a sua recuperação pessoal, visto que o atleta retornava aos gramados após um período afastado por lesão na virilha, que o tirou de seis partidas.

— Esse é um gol muito importante para mim, um gol que me dá ainda mais confiança nesse meu retorno após lesão. Fiquei um tempo fora e isso é ruim para qualquer jogador, então foi um momento complicado, de trabalhar bem a cabeça e focar para voltar no melhor nível possível — declarou o brasileiro. Joelinton também avaliou positivamente a postura da equipe ao longo de toda a eliminatória.

continua após a publicidade

— Conquistamos mais uma importante vitória e fizemos uma grande eliminatória. Conseguimos passar por um adversário qualificado de forma contundente e é esse o espírito que temos que manter para o resto da temporada. Fico feliz em poder ajudar a equipe nessa conquista de vaga — ressaltou o jogador.

Joelinton marcou um dos gols da vitória do Newcastle pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Foco na Copa do Mundo

Com o ano de 2026 em andamento, o atleta não escondeu que o seu desempenho pelo clube inglês procura a convocação para Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

— Sei que estamos em uma reta final de convocações para a Copa do Mundo e eu tenho o sonho de estar lá vestindo a camisa da seleção brasileira e representar meu país. Então sei que tudo o que eu fizer aqui no clube pode refletir nisso. Estou focado em dar o meu melhor no dia a dia, nos jogos, para manter um alto nível de atuação — concluiu.

Joelinton marcou um dos gols da vitória do Newcastle pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.