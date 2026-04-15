Ex-Grêmio, Cristaldo brilha no Campeonato Argentino

Franco Cristaldo, ex-Grêmio, começou a deixar sua marca com a camisa do Talleres. Na última rodada do Campeonato Argentino, o jogador foi peça fundamental na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, fora de casa, registrando sua primeira assistência pelo clube de Córdoba.

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Franco Cristaldo, hoje no Talleres, em ação pelo Grêmio FBPA (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O camisa 18 serviu Maidana para o segundo gol, que garantiu os três pontos. Em entrevista, Cristaldo valorizou o momento e o processo de adaptação ao novo desafio:

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— Estou muito feliz por ter dado a primeira assistência pelo clube. Meu objetivo é sempre ajudar, seja com gols ou assistências. Ainda estou me adaptando, mas o grupo e a comissão técnica me deram total confiança desde o primeiro dia — afirmou o meia.

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Cristaldo falou sobre próximos passos

Agora, as atenções se voltam para o Estádio Mario Alberto Kempes. No dia 19, o Talleres recebe o Deportivo Riestra em um confronto onde a vitória pode selar a ida da equipe para os playoffs do Apertura. Cristaldo destacou que jogar em casa, contando com o apoio massivo da torcida, traz uma motivação extra para o elenco lidar com a grande expectativa do torcedor e buscar os pontos necessários para confirmar o favoritismo.

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— Sabemos que é um jogo complicado, mas jogar em casa nos dá uma motivação a mais. Espero que possamos fazer uma grande partida e conquistar essa classificação — finalizou o jogador.

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