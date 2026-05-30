Quem foi o melhor jogador da final da Champions League? Vote

O coração do torcedor europeu foi testado até o limite neste sábado (30), na Puskás Arena. Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e um sofrido zero a zero na prorrogação, o PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o bicampeonato consecutivo da Champions League.
Como foi a partida entre PSG e Arsenal na Champions League?
O Arsenal começou a decisão de forma avassaladora e abriu o placar logo aos cinco minutos na Puskás Arena. Após um erro na saída de bola da defesa do PSG, onde o chutão de Marquinhos carimbou Trossard, Kai Havertz aproveitou a sobra, invadiu a área em velocidade e soltou uma bomba sem chances para o goleiro Safonov. Os Gunners controlaram o ritmo da primeira etapa e quase ampliaram nos acréscimos, novamente com Havertz, mas o zagueiro brasileiro se redimiu e travou a finalização na hora exata.
No segundo tempo, o PSG voltou com outra postura e sufocou o time inglês. A insistência francesa deu resultado aos 19 minutos, quando Kvaratskhelia tabelou com Dembélé e foi derrubado na área por Mosquera; na cobrança do pênalti, o próprio Dembélé bateu com frieza para empatar. O PSG seguiu superior e quase virou em uma arrancada espetacular de Kvaratskhelia que carimbou a trave, além de um contra-ataque perigoso de Barcola nos minutos finais que balançou a rede pelo lado de fora.
Com o desgaste físico extremo de ambas as equipes, a prorrogação foi marcada pelo cansaço e poucas chances criadas, com exceção de um chute de Gyökeres salvo pelo zagueiro Pacho. O drama se estendeu para os pênaltis, onde o goleiro David Raya até deu esperanças ao Arsenal ao defender a cobrança de Nuno Mendes, mas as falhas de Eze e, finalmente, o chute para fora de Gabriel Magalhães decretaram a vitória do PSG por 4 a 3, carimbando o bicampeonato europeu dos franceses.
