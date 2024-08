João Pedro celebra gol contra o Arsenal (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 10:57 • Londres (ING)

O brasileiro João Pedro é um dos destaques do começo da Premier League. Em três rodadas disputadas até o momento na Inglaterra, o atacante do Brighton já castigou dois gigantes do país e está em evidência no início de 2024-25.

Neste sábado, João balançou as redes em pleno Emirates Stadium e deu aos Seagulls um ponto importante, em empate diante do Arsenal por 1 a 1. Os dois times, momentaneamente, lideram a liga com sete pontos em três jogos (um a mais do que todos os demais).

Na estreia da equipe comandada por Fabian Hürzeler, o ex-Fluminense já havia deixado sua marca contra o Manchester United. O duelo estava igualado até os 50 minutos da segunda etapa, mas João Pedro aproveitou cruzamento açucarado de Adingra e testou para o fundo das redes, levando o Amex Stadium à loucura.

Com o segundo gol no Campeonato Inglês, o brasileiro empatou com seu companheiro Welbeck, além de Salah (Liverpool) e Heung-min Son (Tottenham). Haaland, do Manchester City, é o artilheiro isolado com quatro, enquanto Madueke, do Chelsea, vem logo atrás, com três.