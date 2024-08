Time da Premier League é eliminado por equipe da quarta divisão na Copa da Liga Inglesa

Reprodução/Instagram







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 28/08/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro

A Copa da Liga Inglesa proporcionou a primeira “zebra” da edição 24-25 na segunda rodada de torneio. Após decisão por pênaltis, o Ipswich Town, da Premier League, foi eliminado pelo AFC Wimbledon, da League Two, a quarta divisão do futebol no país. A eliminação amplia o momento ruim da equipe de Kieran McKeena, que ainda não venceu jo retorno à elite inglesa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Tractor Boys começaram o jogo na frente: com apenas três minutos, Al-Hamadi abriu o placar. Porém, a efetividade dos donos da casa chamou atenção: foram apenas duas finalizações no jogo inteiro - justamente os dois lances que marcaram a virada do Wimbledon, com Bogiel e Stevens.

A mesma eficiência não foi vista do outro lado: o Ipswich Town finalizou 20 vezes ao gol, mas só conseguiu voltar a balançar as redes aos 41 do segundo tempo, com Chaplin. A partida foi para os pênaltis e os anfitriões reafirmaram o melhor desempenho ofensivo: com as cobranças desperdiçadas por Taylor e Hutchinson, o goleiro Goodman se consagrou na partida e protagonizou o triunfo da equipe da quarta divisão inglesa.