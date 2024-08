Arsenal é castigado por João Pedro e tropeça em jogo polêmico pela Premier League

João Pedro comemora gol contra o Arsenal, pela Premier League. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 10:27 • Londres (ING)

Em confronto polêmico na manhã deste sábado (31), Arsenal e Brighton empataram por 1 a 1 pela terceira rodada da Premier League 23-24. Enquanto Kai Havertz abriu o placar para os Gunners, o brasileiro João Pedro foi o responsável por empatar a partida após o time adversário ficar com um jogador a menos, Declan Rice.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No início do segundo tempo, o volante foi expulso pelo árbitro após um lance envolvendo o defensor Veltman: Rice impediu uma cobrança rápida do Brighton e foi agredido com um pontapé do holandês. Kris Kavanagh deu cartão vermelho apenas para o jogador do time da casa.

Tempo depois, João Pedro empatou a partida e encerrou a vantagem conquistada pelo golaço marcado por Kai Havertz aos 38 minutos de jogo. O Arsenal chegou a pressionar pela vitória, mas esbarrou na desvantagem de jogadores e na boa atuação de Verbruggen.

Com o resultado, os times empatam em sete pontos no topo da tabela.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X BRIGHTON

CAMPEONATO INGLÊS

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de 2024, às 08h30 (de Brasília);

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

⚽ Gols: Kai Havertz, aos 38' (ARS) e João Pedro, aos 58' (BRI)

🅰️ Assistências: Bukayo Saka (ARS)

🟨 Cartões amarelos: Hurzeler e Minteh (BRI); Rice, Partey e Timber (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: Rice (ARS)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ESCALAÇÕES:

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Trossard e Havertz.

BRIGHTON (Técnico: Fabian Hurzeler)

Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke e Hinshelwood; Milner, Baleba, Minteh, Pedro e Mitoma; Welbeck.

Rice lamenta expulsão na partida entre Arsenal e Brighton. (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

➡️ Sorteio da Champions League pode definir clássicos pela primeira vez na fase de grupos