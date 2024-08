Manchester City encara ‘freguês’ de quase uma década pela Premier League

Manchester City é o atual campeão da Premier League. (Foto: Oli Scarff/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 06:15 • Londres (ING)

O Manchester City enfrenta o West Ham neste sábado (31), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela terceira rodada da Premier League 24-25. Com seis pontos conquistados, o time de Pep Guardiola lidera a liga pelo saldo de gols e terá uma chance de ampliar a boa fase na temporada: os Hammers, adversários da vez, possuem um retrospecto recente amplamente negativo diante dos Cityzens.

Em números gerais, o Manchester City soma 63 vitórias em 120 jogos, o que representa um percentual aproximado de 53% do total. A “freguesia”, apontada pelos dados históricos, é aprofundada pelo recorte recente: desde 2006, o Manchester City só perdeu três jogos diante do West Ham. Além disso, o time venceu 30 das últimas 40 partidas.

Com gol de Rodri, o Manchester City bateu o West Ham e conquistou a Premier League 23-24. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Atualmente, são 19 jogos de invencibilidade, com quatro empates e 15 triunfos. O somatório dos placares desde então é de 50 a 12 para a equipe de Manchester. São números que escancaram a diferença de momento dos times no confronto direto.

Do outro lado, após estrear com derrota na Premier League, o West Ham, que se reforçou com nomes importantes nesta janela de transferências, busca emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio. No meio da semana, o time de Julen Lopetegui eliminou o Bournemouth da Copa da Liga Inglesa com uma vitória por 1 a 0. A fase do time é boa e o próximo jogo será uma prova de fogo para a temporada.

