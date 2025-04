Em partida válida pela volta das quartas de final da Concachampions, Lionel Messi brilhou, marcou dois gols e garantiu o Inter Miami na próxima fase. O que mais chamou a atenção dos torcedores no futebol brasileiro, porém, foi um lance envolvendo o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, que atua pelo Los Angeles FC.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Depois de 1 a 0 na ida, o Los Angeles FC vinha sendo derrotado por 3 a 1 pelo Inter Miami. Já nos minutos finais, e com os nervos à flor da pele, Lionel Messi puxava contra-ataque para liquidar a fatura para a equipe da Flórida. Fato é que Marlon impediu que isso acontecesse.

continua após a publicidade

Ainda perto do meio-campo, Messi adiantou a bola, porém, o ex-Fluminense fez questão que ele não a alcançasse, lhe atingindo diretamente com o corpo. Uma confusão generalizada se instaurou em campo, com Luis Suárez, Jordi Alba, entre outros, avançando em direção ao zagueiro brasileiro.

Veja o lance polêmico do ex-Fluminense pra cima de Messi:

O lance causou estranheza especialmente em Lionel Messi, já que ele e Marlon já foram companheiros de Barcelona. Antes de a bola rolar, inclusive, os dois se cumprimentaram e tiveram uma breve conversa. O brasileiro acabou advertido com cartão amarelo por conta da falta.

continua após a publicidade

Foto: Reprodução

➡️ Ex-companheiro de Barcelona detona Messi: ‘Consegue te deixar mal’

A partida como um todo foi ruim para Marlon, que além do atrito na reta final, cometeu um pênalti que concedeu o gol da classificação do Inter Miami para a semifinal, onde irá enfrentar o Vancouver Whitecaps. Antes, Lionel Messi e companhia ainda entrarão em campo pela MLS, contra o Chicago Fire e Columbus Crew, nos dias 13 e 19 de abril.