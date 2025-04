Ex-companheiro de Barcelona detona Messi: ‘Consegue te deixar mal’

O goleiro e atual capitão do Barcelona, Marc-André ter Stegen, deu declarações polêmicas sobre Lionel Messi durante, atual atacante do Inter Miami, em entrevista ao podcast Phrasenmäher, do jornal alemão Bild.

Juntos, Ter Stegen e Messi fizeram história no Barcelona, integrando uma das gerações mais vitoriosas do clube. No entanto, segundo o goleiro, o clima no vestiário nem sempre foi dos melhores.

- Ele é provavelmente o único jogador que consegue jogar uma bola na sua cara se quiser . Ele tem essa habilidade. Outros chutariam em outro lugar; ele conseguia acertar o alvo. Ele já fez isso várias vezes. De onde vinha essa raiva? Você vai ter que perguntar a ele (...). Se ele quiser te deixar mal, ele consegue - comenta.

Apesar das fortes declarações, Stegen fez elogios ao antigo companheiro e destacou que, apesar de alguns desentendimentos ao longo dos anos, sempre houve respeito mútuo.

- Seja ou não o meu estilo, foi interessante vê-lo. Leo não é um falastrão, trabalha muito com a sua presença e precisa dizer relativamente pouco. E quando diz algo, todos escutam. E é isso que realmente quer conseguir como capitão: que te escutem e que te sigam - afirma.

Carreira de Messi no Barcelona

Lionel Messi construiu uma carreira histórica no Barcelona, clube que integrou desde os 13 anos. Em 778 partidas, marcou 672 gols e deu 292 assistências, números que o colocam como o maior artilheiro e líder em assistências da história do clube. Conquistou 35 títulos, incluindo 10 campeonatos espanhóis — recorde entre jogadores estrangeiros — e venceu 6 Bolas de Ouro. Também detém o maior número de hat-tricks na La Liga, com 36.

Pelo Barcelona, Lionel Messi acumulou uma coleção de títulos. Foram 35 conquistas no total, incluindo 4 títulos da Champions League e 3 do Mundial de Clubes. No cenário nacional, venceu 10 vezes a La Liga, 7 Copas do Rei e 8 Supercopas da Espanha. Completam a lista 3 Supercopas da UEFA.