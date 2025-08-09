A diáspora de jogadores brasileiros pelo futebol internacional não se limita às principais ligas, como a Premier League, e também se faz presente na Championship, a segunda divisão inglesa. Um exemplo é o lateral-esquerdo Esquerdinha, atleta revelado nas categorias de base do Fluminense, que atualmente defende o Queens Park Rangers. Atuando como ponta, Ele será titular na estreia do time na temporada 2025/26.

O jovem de 19 anos integra o elenco da equipe inglesa desde o início de 2025. O jogador optou pela transferência após perder espaço no elenco principal com a chegada de Renê, contratado nesta temporada para disputar posição com Gabriel Fuentes, que já integrava o Tricolor desde o ano anterior. Sem intenção de retornar às categorias de base, Esquerdinha buscou novas oportunidades no exterior. Em 2024, ele chegou a disputar cinco partidas consecutivas pelo time profissional do clube carioca.

Esquerdinha, jogador do Queens Park Rangers desde janeiro de 2025 (Foto: Reprodução/Queens Park Rangers)

Vestindo a camisa 28, o jovem brasileiro participará da partida contra o Preston North End, às 11h (de Brasília), no Loftus Road Stadium, em Londres, válida pela primeira rodada da segundona do Campeonato Inglês. Veja a lista de relacionados do Queens Park Rangers para a estreia:

1️⃣1️⃣ Titulares: Walsh, Morrison, Dembele, Field, Celar, Chair, Poku, Morgan, Madsen, Mbengue e Esquerdinha

🪑 Banco: Nardi, Adamson, Cook, McCann, Bennie, Vale, Sutton, Kolli e Burrell.

Saiba mais sobre a Championship 🏆

Além do ex-Fluminense, quatro brasileiros estarão nesta temporada da Championship: os laterais-esquerdos Welington, ex-São Paulo, do Southampton; Neto Borges, ex-Vasco, do Middlesbrough; além do ponta Ronald, ex-Guarani, do Swansea City.

