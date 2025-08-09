Ex-Fluminense estreia como titular na Championship hoje; veja detalhes
Segunda divisão da Inglaterra abre a temporada na Terra do Rei
- Matéria
- Mais Notícias
A diáspora de jogadores brasileiros pelo futebol internacional não se limita às principais ligas, como a Premier League, e também se faz presente na Championship, a segunda divisão inglesa. Um exemplo é o lateral-esquerdo Esquerdinha, atleta revelado nas categorias de base do Fluminense, que atualmente defende o Queens Park Rangers. Atuando como ponta, Ele será titular na estreia do time na temporada 2025/26.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Imprensa internacional se rende a estreia de Estêvão pelo Chelsea: ‘Messinho’
Futebol Internacional09/08/2025
- Futebol Internacional
Jornais espanhóis repercutem Endrick como camisa 9 do Real Madrid: ‘Quem não chora, não mama’
Futebol Internacional09/08/2025
- Futebol Internacional
Olheiro Lance!: possíveis destinos para Rodrygo, de provável saída do Real Madrid
Futebol Internacional08/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O jovem de 19 anos integra o elenco da equipe inglesa desde o início de 2025. O jogador optou pela transferência após perder espaço no elenco principal com a chegada de Renê, contratado nesta temporada para disputar posição com Gabriel Fuentes, que já integrava o Tricolor desde o ano anterior. Sem intenção de retornar às categorias de base, Esquerdinha buscou novas oportunidades no exterior. Em 2024, ele chegou a disputar cinco partidas consecutivas pelo time profissional do clube carioca.
Vestindo a camisa 28, o jovem brasileiro participará da partida contra o Preston North End, às 11h (de Brasília), no Loftus Road Stadium, em Londres, válida pela primeira rodada da segundona do Campeonato Inglês. Veja a lista de relacionados do Queens Park Rangers para a estreia:
1️⃣1️⃣ Titulares: Walsh, Morrison, Dembele, Field, Celar, Chair, Poku, Morgan, Madsen, Mbengue e Esquerdinha
🪑 Banco: Nardi, Adamson, Cook, McCann, Bennie, Vale, Sutton, Kolli e Burrell.
Saiba mais sobre a Championship 🏆
Além do ex-Fluminense, quatro brasileiros estarão nesta temporada da Championship: os laterais-esquerdos Welington, ex-São Paulo, do Southampton; Neto Borges, ex-Vasco, do Middlesbrough; além do ponta Ronald, ex-Guarani, do Swansea City.
➡️ Championship: com ex-alvo do Flamengo, Deadpool e Tom Brady; torneio começa hoje
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias