Championship: com ex-alvo do Flamengo, Deadpool e Tom Brady; torneio começa hoje
Segunda divisão da Inglaterra abre a temporada na Terra do Rei
A charmosa segunda divisão do futebol inglês, oficialmente denominada Championship, será a responsável por abrir a temporada 2025/26 no país. O confronto inaugural desta sexta-feira (8), às 16h (de Brasília) coloca frente a frente o Birmingham City, campeão da League One (terceira divisão), e o Ipswich Town, rebaixado na última Premier League. O Lance! apresenta, a seguir, as principais histórias que prometem marcar esta edição do campeonato.
🐐 GOAT e Hollywood 🎬
Embora o recém-promovido seja entidade com 150 anos de existência, o time tem atraído atenções por um motivo fora das quatro linhas: Tom Brady, ex-astro da NFL, é um dos coproprietários do clube desde agosto de 2023.
Além do Birmingham, o emergente Wrexham, do País de Gales, retorna à competição impulsionado pela gestão de dois rostos conhecidos de Hollywood: Ryan Reynolds, famoso por interpretar o super-herói Deadpool, e Rob McElhenney. Sob o comando dos atores, o clube alcançou uma sequência de três acessos consecutivos.
🔴⚫ Flamengo e Brasil na Inglaterra 🟢🟡
Outro representante de menor expressão no cenário nacional, mas que ganha atenção especial nesta edição da Championship, é o West Bromwich. Embora não conte com nomes de grande projeção no elenco, a equipe chamou a atenção dos torcedores brasileiros — especialmente os rubro-negros — devido ao atacante Mikey Johnston, especulado como possível reforço do Flamengo em julho de 2025.
Onde há futebol, tem presença brasileira em campo. Quatro jogadores do país estarão nesta temporada da Championship: os laterais-esquerdos Welington, ex-São Paulo, do Southampton; Neto Borges, ex-Vasco, do Middlesbrough; e Esquerdinha, ex-Fluminense, do Queens Park Rangers; além do ponta Ronald, ex-Guarani, do Swansea City.
Favoritos? ⬇️⬆️
No que diz respeito aos clubes rebaixados da Premier League, três equipes buscam o retorno imediato à elite: o Southampton, presente na primeira divisão por boa parte da última década; o Leicester City, protagonista da histórica conquista da Premier League em 2015/16; e o Ipswich Town, que tenta se reerguer após passagem relâmpago pela elite.
