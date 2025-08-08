Championship: com ex-alvo do Flamengo, Deadpool e Tom Brady; torneio começa hoje

A charmosa segunda divisão do futebol inglês, oficialmente denominada Championship, será a responsável por abrir a temporada 2025/26 no país. O confronto inaugural desta sexta-feira (8), às 16h (de Brasília) coloca frente a frente o Birmingham City, campeão da League One (terceira divisão), e o Ipswich Town, rebaixado na última Premier League. O Lance! apresenta, a seguir, as principais histórias que prometem marcar esta edição do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🐐 GOAT e Hollywood 🎬

Embora o recém-promovido seja entidade com 150 anos de existência, o time tem atraído atenções por um motivo fora das quatro linhas: Tom Brady, ex-astro da NFL, é um dos coproprietários do clube desde agosto de 2023.

continua após a publicidade

Além do Birmingham, o emergente Wrexham, do País de Gales, retorna à competição impulsionado pela gestão de dois rostos conhecidos de Hollywood: Ryan Reynolds, famoso por interpretar o super-herói Deadpool, e Rob McElhenney. Sob o comando dos atores, o clube alcançou uma sequência de três acessos consecutivos.

Ryan Reynolds, astro de Hollywood e dono do Wrexham (Foto: Oli Scarff/AFP)

🔴⚫ Flamengo e Brasil na Inglaterra 🟢🟡

Outro representante de menor expressão no cenário nacional, mas que ganha atenção especial nesta edição da Championship, é o West Bromwich. Embora não conte com nomes de grande projeção no elenco, a equipe chamou a atenção dos torcedores brasileiros — especialmente os rubro-negros — devido ao atacante Mikey Johnston, especulado como possível reforço do Flamengo em julho de 2025.

continua após a publicidade

Onde há futebol, tem presença brasileira em campo. Quatro jogadores do país estarão nesta temporada da Championship: os laterais-esquerdos Welington, ex-São Paulo, do Southampton; Neto Borges, ex-Vasco, do Middlesbrough; e Esquerdinha, ex-Fluminense, do Queens Park Rangers; além do ponta Ronald, ex-Guarani, do Swansea City.

Favoritos? ⬇️⬆️

No que diz respeito aos clubes rebaixados da Premier League, três equipes buscam o retorno imediato à elite: o Southampton, presente na primeira divisão por boa parte da última década; o Leicester City, protagonista da histórica conquista da Premier League em 2015/16; e o Ipswich Town, que tenta se reerguer após passagem relâmpago pela elite.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.