Ex-Flamengo marca, e Shabab Al-Ahli avança à semifinal da Copa do Presidente

A classificação do Shabab Al-Ahli na Copa do Presidente, dos Emirados Árabes, teve a assinatura de Mateusão, ex-Flamengo. O atacante foi o autor do gol que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Ajman, que garantiu vaga nas semifinais do torneio.

Em uma partida de domínio completo do Shabab, os gols saíram apenas na segunda etapa. Aos 12 minutos, Mateusão aproveitou assistência de Guilherme para marcar. Aos 29, os visitante empataram a partida. Mas sem tempo para comemorar. Dois minutos depois, Dabbur colocou os donos da casa na frente e deu números finais ao jogo.

Mateusão falou sobre o gol marcado e a boa temporada no Shabab.

"Muito feliz por poder marcar mais um gol e ajudar a equipe a conquistar essa classificação. É um torneio muito importante, que desejamos conquistar, assim como todos os outros. Demos mais um passo em busca do nosso objetivo e agora é pensar nessa semifinal. É uma temporada importante pra mim, cada vez mais ambientado, e feliz por poder fazer meus gols", afirmou.

No Flamengo, Mateusão teve algumas chances na equipe principal, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais e seguiu suas atuações pelo Sub-20. Em 2023, o atacante disputou 23 jogos, foi titular em 18 oportunidades, marcou sete gols e deu duas assistências.

