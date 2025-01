No topo de La Liga, Real Madrid lidera ranking ‘indigesto’ do futebol espanhol

Com a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança de La Liga 2024-25, o Real Madrid encara o Real Valladolid neste sábado (25), às 17h (de Brasília). Apesar do domínio nacional nos últimos anos, o clube merengue, dono de um dos ataques mais mortais da Europa, tem enfrentado um adversário indigesto nos últimos anos: a arbitragem de vídeo.

O estudo divulgado pelo Diário AS, de Madri, indica uma estatística curiosa. Nenhuma equipe de La liga teve mais gols anulados pelo VAR que o Real Madrid, desde a implementação da tecnologia, na temporada 2018/19. E esta liderança, bem menos desejável que o topo na tabela do Campeonato Espanhol, é completamente isolada: são 32 tentos invalidados ao todo, 15 a mais que os segundos colocados, Atlético de Madrid, Sevilla e Celta de Vigo, com 17.

Rival merengue, o Barcelona é um dos menos prejudicados pelas revisões da arbitragem de vídeo. Confira o ranking:

Real Madrid - 32 gols anulados;

Atlético de Madrid - 17 gols anulados;

Sevilla - 17 gols anulados;

Celta de Vigo - 17 gols anulados;

Villarreal - 16 gols anulados;

Real Sociedad - 15 gols anulados;

Valencia - 14 gols anulados;

Barcelona - 13 gols anulados;

Espanyol - 13 gols anulados.

Mais que isso: o Real Madrid é o único time a ter três gols anulados pelo árbitro de vídeo em uma mesma partida. E viveu isso em duas oportunidades. Diante do Elche, em 2022, quando o árbitro anulou um gol de Alaba e dois de Benzema por impedimento, e mais recentemente, na vitória por 4 a 1 contra o Las Palmas, no último domingo (19), quando Valverde, Bellingham e Mbappé tiveram o êxtase de suas comemorações freados pela verificação de impedimento nas jogadas.

Kylian Mbappé, autor de dois gols contra o Las Palmas, teve o hat-trick anulado pela arbitragem (Foto: Javier Soriano / AFP)

Os dados apontam a uma direção contrária às reclamações de dirigentes espanhóis sobre a influência do Real Madrid na arbitragem do país. Após a vitória por 5 a 2 e classificação às quartas de final da Copa do Rei, dirigentes e jogadores do Celta de Vigo reclamaram de um pênalti não marcado pela arbitragem, que acabou resultado na jogada que gerou o primeiro gol do Real Madrid, anotado por Kylian Mbappé.

A briga foi comprada por Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, rival merengue, que afirmou que "essas coisas acontecem há mais de 100 anos no futebol espanhol", insinuando um favorecimento ao clube.

O Real Madrid visita o Real Valladolid neste sábado (25), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 21ª rodada de La Liga. Sem Vinícius Jr., suspenso, o time de Carlo Ancelotti pode ampliar a vantagem no topo da tabela em caso de vitória. Atualmente, os Merengues somam 46 pontos, dois a mais que o Atlético, segundo colocado.



