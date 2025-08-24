Técnico da Roma é cauteloso com Wesley, ex-Flamengo: ‘Muito a melhorar’

Técnico da Roma, Gian Piero Gasperini foi cauteloso ao elogiar Wesley, ex-Flamengo, após a vitória de sua equipe sobre o Bologna por 1 a 0. O lateral-direito brasileiro foi o autor do único gol da partida e o responsável pelos três pontos do time da capital no Campeonato Italiano.

- Ferguson e Wesley? Estamos falando de jogadores muito jovens, que têm muito a melhorar. Eles mostraram seu valor e sua garra em um time já compacto. A torcida gostou. Isso é importante e nos dá um grande impulso.

Contratado pela Roma, Wesley vem sendo titular desde a pré-temporada e chegou como peça chave na equipe. O brasileiro já vinha sendo observado por Gasperini desde quando o treinador estava à frente da Atalanta, onde tentou contratar o ex-jogador do Flamengo para o clube de Bérgamo.

Além de brilhar com a Roma, Wesley luta por uma vaga na Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. O ex-jogador do Flamengo chegou a ser convocado no ciclo atual e busca convencer Carlo Ancelotti por um lugar entre os convocados.

