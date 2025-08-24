Um vídeo de Son Heung-min, atualmente no Los Angeles FC, rendeu muitas risadas de companheiros de equipe e de torcedores nas redes sociais. Ao visitar um ponto turístico, o sul-coreano mostrou um de seus grandes medos: a altura. Com vista panorâmica em uma parede de vidro, o jogador chegou a ser puxado por um colega que tentava fazer com que ele se aproximasse, mas Son, assustado, gritou e devolveu o empurrão na brincadeira. Reticente, conseguiu chegar um pouco mais perto após alguns instantes.

O ex-atleta do Tottenham – clube no qual atuou por 10 anos – foi para o LAFC nesta janela de transferência e se tornou a contratação mais cara da história da Major League Soccer (MLS). No valor de 26,5 milhões de dólares (mais de 140 milhões de reais, na cotação atual), Son é a estrela do time, que também conta com Hugo Lloris, goleiro da seleção francesa entre os anos de 2008 e 2023, também ex-companheiro nos Spurs.

No último sábado (23), o atacante marcou pela primeira vez defendendo as cores do Los Angeles, na MLS. Contra o FC Dallas, Son fez um lindo gol de falta para abrir o placar na casa do adversário. Apesar do golaço do sul-coreano, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

O compromisso da equipe segue na mesma competição, quando o LAFC enfrenta o San Diego FC, no próximo domingo (31), com horário a definir. O time de Son é o quarto colocado da conferência oeste do torneio, com 41 pontos, mas tem três partidas atrasadas em comparação com o líder, que é o San Diego.