"Dez meses se passaram e Vinicius não voltou a ser tão avassalador quanto naquela noite de Champions no Bernabéu". Foi assim que o Marca, jornal espanhol, se referiu ao desempenho recente do brasileiro, relembrando a atuação do atacante contra o Borussia Dortmund, em outubro, quando fez três gols e comandou a virada do jogo, finalizado em 5 a 2. Além disso, o periódico também destaca que Vini tem o desafio de "deixar para trás" a decepção da Bola de Ouro de 2024, realizada uma semana após tal atuação.

continua após a publicidade

➡️Jornalista comete gafe em entrevista na Bundesliga

Na temporada passada, o desempenho abaixo do esperado na Champions League (eliminação nas quartas de final para o Arsenal) e nas competições nacionais – quando viram o rival Barcelona levar a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha – gerou uma série de críticas a um dos maiores times do mundo.

As derrotas afetaram todas as principais estrelas merengues, mas o Marca destaca que nomes como Mbappé e Bellingham já mostram uma mudança de comportamento na atual época. Como exemplo, citam a atuação do francês contra o Osasuna, na última terça-feira (19), chamando-a de "onipresente, brilhante e ousada", enquanto se reservaram a classificar a apresentação de Vini como "modesta e que deixou outros jogadores roubarem os holofotes". O brasileiro foi substituído pela joia Gonzalo García, estrela do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

A publicação ainda diz que o status do jogador no elenco permanece inalterado, mas deseja a recuperação do atleta que "sempre foi um espinho na lateral das defesas adversárias, martelando implacavelmente do primeiro ao último minuto". Apesar de não ter a titularidade em risco, o jornal alerta para as alternativas no banco, como o próprio Gonzalo e o compatriota Rodrygo, apesar das especulações de transferência.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

📆 O que vem por aí para o Real Madrid de Vini Jr?

O clube Merengue enfrenta o Oviedo, por La Liga, neste domingo (24), às 16h30 (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda rodada da competição, será fora de casa, no Estádio Carlos Tartiere. Enquanto o Real Madrid busca a segunda vitória – após o triunfo contra o Osasuna por 1 a 0 –, o Oviedo busca se recuperar após estreia com derrota no torneio, quando foi superado pelo Villarreal.