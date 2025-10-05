Ex-Flamengo é eleito craque do jogo na Premier League
O ex-jogador do Flamengo foi destaque na virada do Everton pela Premier League
O meio-campista Carlos Alcaraz, atualmente no Everton e ex-Flamengo, foi eleito o craque do jogo na partida entre Everton e Crystal Palace. Apesar do troféu de melhor em campo ter ido para Jack Grealish, que marcou nos acréscimos da segunda etapa e selou a vitória, a votação popular deu o prêmio para o argentino.
A derrota do Crystal Palace encerrou uma sequência de 19 jogos sem derrota do time de Liverpool. A partida aconteceu neste domingo (5) e foi válida pela sétima rodada da Premier League. Com o resultado, os campeões da Copa da Inglaterra deixaram escapar a oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato e terminaram o dia na 6ª colocação.
O Everton recebeu o Crystal Palace no Hill Dickson Stadium, na cidade de Liverpool, para a partida da sétima rodada da Premier League. Aos 37 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar com Daniel Muñoz. No segundo tempo, no entanto, os donos da casa reagiram e conseguiram, de pênalti, empatar a partida, aos 31 minutos. Já no apagar das luzes, Jack Grealish, nos acréscimos, marcou e levou os Toffees à loucura, deixando o Everton à frente do placar e garantindo os três pontos na tabela.
