imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Flamengo é eleito craque do jogo na Premier League

O ex-jogador do Flamengo foi destaque na virada do Everton pela Premier League

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
18:00
Everton venceu o Crystal Palace pela Premier League (Foto: Reprodução/Instagram @everton)
imagem cameraEverton venceu o Crystal Palace pela Premier League (Foto: Reprodução Instagram/@everton)
O meio-campista Carlos Alcaraz, atualmente no Everton e ex-Flamengo, foi eleito o craque do jogo na partida entre Everton e Crystal Palace. Apesar do troféu de melhor em campo ter ido para Jack Grealish, que marcou nos acréscimos da segunda etapa e selou a vitória, a votação popular deu o prêmio para o argentino.

A derrota do Crystal Palace encerrou uma sequência de 19 jogos sem derrota do time de Liverpool. A partida aconteceu neste domingo (5) e foi válida pela sétima rodada da Premier League. Com o resultado, os campeões da Copa da Inglaterra deixaram escapar a oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato e terminaram o dia na 6ª colocação.

Arte de craque do jogo para Carlos Alcaraz, do Everton, contra o Crystal Palace (Foto: Reprodução Instagram/@everton)
O Everton recebeu o Crystal Palace no Hill Dickson Stadium, na cidade de Liverpool, para a partida da sétima rodada da Premier League. Aos 37 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar com Daniel Muñoz. No segundo tempo, no entanto, os donos da casa reagiram e conseguiram, de pênalti, empatar a partida, aos 31 minutos. Já no apagar das luzes, Jack Grealish, nos acréscimos, marcou e levou os Toffees à loucura, deixando o Everton à frente do placar e garantindo os três pontos na tabela.

