Ex-Flamengo e Corinthians ofusca Messi e conduz vitória por 3 a 0 sobre o Inter Miami
Aos 42 anos, Paolo Guerrero marca duas vezes em amistoso realizado no Peru
O Alianza Lima, do Peru, venceu o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 3 a 0 no sábado (24), em amistoso disputado no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Diante de mais de 29 mil torcedores, o principal destaque da partida não foi Lionel Messi, como era esperado, mas Paolo Guerrero, personagem conhecido sobretudo pelo que construiu no futebol brasileiro com as camisas de Corinthians e Flamengo.
Como foi a partida? ⚽
O plantel treinado por Javier Mascherano realizou seu primeiro teste em 2026 e recebeu um balde de água fria após encerrar a temporada passada como campeão da MLS pela primeira vez. Atuando fora de casa, a equipe teve desempenho sólido, porém com pouca efetividade e raras chances de perigo, e acabou superada pelo adversário, que, empurrado pela torcida e motivado pelo ineditismo do confronto, construiu a vitória com relativa facilidade.
Apesar do equilíbrio nas ações ofensivas da partida, com 63% de posse de bola do time norte-americano contra 37% dos peruanos e 16 finalizações para cada lado, os comandados de Pablo Guede foram mais certeiros ao acertar o gol. Grande parte desse sucesso na primeira etapa passou por Guerrero.
Aos 29', aproveitou rebote do goleiro Dayne St. Clair na pequena área, venceu a marcação pelo alto e cabeceou para o fundo da rede. Seis minutos depois, ampliou após passe de Eryc Castillo pela esquerda para o meio; finalizou de primeira, com a perna direita, no canto esquerdo do arqueiro adversário. Gols simples, típicos de centroavante.
Na segunda etapa, já com grande parte das duas equipes modificada, Luis Ramos deu números finais ao amistoso após assistência de Federico Girotti, ambos acionados ao longo da partida e decisivos ao sair do banco. As estrelas da Flórida, como Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul e companhia, apenas marcaram presença.
2026 nas Américas 🌎
O amistoso marcou a primeira partida do Inter antes do início da temporada oficial, prevista para 21 de fevereiro. Antes disso, a equipe ainda enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 31 de janeiro, às 19h (de Brasília), e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em 7 de fevereiro, às 23h (de Brasília), ambos fora de casa.
O Alianza, por outro lado, já se prepara para a retomada da temporada regular, com foco principal na fase preliminar da Libertadores, na qual enfrenta o 2 de Mayo, do Paraguai, na primeira rodada, em confrontos de ida e volta.
Acabou o caô mundial 🗣️
Aos 42 anos, Guerrero, que passou boa parte da carreira no Brasil, vive os capítulos finais da trajetória profissional no país onde é ídolo da seleção nacional, pela qual soma 129 partidas e 41 gols, recorde absoluto. Revelado profissionalmente na Alemanha, tornou-se um dos principais ícones da história do Corinthians entre 2012 e 2015. Depois, transferiu-se para o Flamengo em junho.
Em 2018, deixou as maiores torcidas do país para defender outro gigante: o Internacional. Mais tarde, encerrou a passagem pelo futebol brasileiro no Avaí. Na sequência, atuou por Racing, da Argentina, LDU, do Equador, e Universidad César Vallejo, do Peru. Chegou ao Alianza Lima em agosto de 2024.
