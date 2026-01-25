O Alianza Lima, do Peru, venceu o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 3 a 0 no sábado (24), em amistoso disputado no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Diante de mais de 29 mil torcedores, o principal destaque da partida não foi Lionel Messi, como era esperado, mas Paolo Guerrero, personagem conhecido sobretudo pelo que construiu no futebol brasileiro com as camisas de Corinthians e Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

O plantel treinado por Javier Mascherano realizou seu primeiro teste em 2026 e recebeu um balde de água fria após encerrar a temporada passada como campeão da MLS pela primeira vez. Atuando fora de casa, a equipe teve desempenho sólido, porém com pouca efetividade e raras chances de perigo, e acabou superada pelo adversário, que, empurrado pela torcida e motivado pelo ineditismo do confronto, construiu a vitória com relativa facilidade.

continua após a publicidade

Apesar do equilíbrio nas ações ofensivas da partida, com 63% de posse de bola do time norte-americano contra 37% dos peruanos e 16 finalizações para cada lado, os comandados de Pablo Guede foram mais certeiros ao acertar o gol. Grande parte desse sucesso na primeira etapa passou por Guerrero.

Aos 29', aproveitou rebote do goleiro Dayne St. Clair na pequena área, venceu a marcação pelo alto e cabeceou para o fundo da rede. Seis minutos depois, ampliou após passe de Eryc Castillo pela esquerda para o meio; finalizou de primeira, com a perna direita, no canto esquerdo do arqueiro adversário. Gols simples, típicos de centroavante.

continua após a publicidade

Paolo Guerrero (à esquerda) celebra o gol que abriu o placar em amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, no Peru (Foto: Connie France/AFP)

Na segunda etapa, já com grande parte das duas equipes modificada, Luis Ramos deu números finais ao amistoso após assistência de Federico Girotti, ambos acionados ao longo da partida e decisivos ao sair do banco. As estrelas da Flórida, como Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul e companhia, apenas marcaram presença.

2026 nas Américas 🌎

O amistoso marcou a primeira partida do Inter antes do início da temporada oficial, prevista para 21 de fevereiro. Antes disso, a equipe ainda enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 31 de janeiro, às 19h (de Brasília), e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em 7 de fevereiro, às 23h (de Brasília), ambos fora de casa.

O Alianza, por outro lado, já se prepara para a retomada da temporada regular, com foco principal na fase preliminar da Libertadores, na qual enfrenta o 2 de Mayo, do Paraguai, na primeira rodada, em confrontos de ida e volta.

Acabou o caô mundial 🗣️

Aos 42 anos, Guerrero, que passou boa parte da carreira no Brasil, vive os capítulos finais da trajetória profissional no país onde é ídolo da seleção nacional, pela qual soma 129 partidas e 41 gols, recorde absoluto. Revelado profissionalmente na Alemanha, tornou-se um dos principais ícones da história do Corinthians entre 2012 e 2015. Depois, transferiu-se para o Flamengo em junho.

Em 2018, deixou as maiores torcidas do país para defender outro gigante: o Internacional. Mais tarde, encerrou a passagem pelo futebol brasileiro no Avaí. Na sequência, atuou por Racing, da Argentina, LDU, do Equador, e Universidad César Vallejo, do Peru. Chegou ao Alianza Lima em agosto de 2024.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.