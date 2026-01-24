Com algoz brasileiro, Bayern de Munique perde pela primeira vez pela Bundesliga 2025/26
Arthur Chaves abriu o placar já no segundo tempo, e Massengo virou seis minutos depois
O Augsburg venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 neste sábado (24), na Allianz Arena, em partida válida pela 19ª rodada da Bundesliga 2025/26. A derrota do líder isolado do campeonato para o 13º colocado representa o primeiro revés dos bávaros nesta temporada.
Com o resultado, o time treinado por Vincent Kompany segue na liderança, mas sofre uma derrota inesperada que interrompe sua sequência invicta no campeonato. A campanha desta temporada soma 50 pontos, fruto de 16 vitórias, dois empates e uma derrota, com 72 gols marcados e 16 sofridos, o melhor ataque e a melhor defesa do torneio.
O time comandado por Manuel Baum, por sua vez, sobe na tabela, mas permanece na parte inferior, com 19 pontos. A trajetória é proveniente de cinco vitórias, quatro empates e 10 derrotas, além de 10 gols anotados e 36 contra.
Como foi a partida? ⚽
O Munique abriu o placar aos 22' do primeiro tempo. Após escanteio cobrado pelo garçom Michael Olise, o lateral-direito Hiroki Itō cabeceou a bola para o fundo do gol. O gigante dominou durante os 45 minutos iniciais, com mais de 70% de posse de bola e sete finalizações, sem ser ameaçado.
No segundo tempo, o Augsburg reagiu e empatou aos 30', também em cobrança de escanteio, que saiu dos pés do meio-atacante Mert Kömür. O goleiro Jonas Urbig não conseguiu interceptar a bola, que acabou tocando na cabeça do zagueiro brasileiro Arthur Chaves.
Os visitantes seguiram com ritmo superior e criaram novas chances. Até que, aos 36', em jogada pelo lado esquerdo, o volante Han-Noah Massengo completou para o gol após passe do lateral-esquerdo Dimitrios Giannoulis.
Embora os favoritos tenham mantido mais posse de bola e paciência na construção das jogadas durante todo o jogo, os visitantes se mostraram mais eficazes fora de seus domínios. Ao todo, foram 16 chutes do Augsburg contra 15 dos líderes.
O que vem por aí? 🔎
O Bayern volta o foco para as competições internacionais e viaja à Holanda para enfrentar o PSV nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League. O Augsburg, por sua vez, terá semana de descanso e enfrenta o St. Pauli no próximo sábado (31), às 11h30, em partida válida pela 20ª rodada da Bundesliga.
