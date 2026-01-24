Com gols de 'concorrentes' de Haaland, Manchester City vence Wolves por 2 a 0
Omar Marmoush e Antonio Semenyo marcaram ainda no primeiro tempo para os vice-líderes
O Manchester City venceu o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado (24), no Etihad Stadium, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo pelos atacantes Omar Marmoush e Antonio Semenyo, enquanto Erling Haaland acompanhou os tentos do banco de reservas e entrou apenas na segunda etapa.
Com o resultado, a equipe treinada por Pep Guardiola segue na vice-liderança com 46 pontos — quatro atrás do Arsenal — resultado de 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 47 gols marcados e 21 sofridos. O time comandado por Rob Edwards, por outro lado, permanece na última posição da tabela, com oito pontos, fruto de uma vitória, cinco empates e 17 derrotas, além de 15 gols anotados e 43 contra.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
O Manchester não precisou de muito para dominar completamente o lanterna da Premier League no primeiro tempo. A equipe azul de Manchester abriu o placar logo aos seis minutos de jogo com Omar Marmoush. Matheus Nunes recebeu pelo lado direito e cruzou na área para o egípcio completar de primeira, dentro da pequena área. 1 a 0 para o City.
Com ampla vantagem a partir da posse de bola e das chances criadas, os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti não assinalado pelo árbitro Farai Hallam aos 37'. No lance, Marmoush alegou toque de mão de Yerson Mosquera antes da finalização, que terminou na trave, após o defensor desviar a bola no lance.
Nos acréscimos da primeira etapa, o City ampliou o placar com Antonio Semenyo, que recebeu passe de Bernardo Silva e finalizou de canhota no canto direito do goleiro José Sá. 2 a 0 para o City.
2️⃣ Segundo tempo
Na etapa final, o City administrou a vantagem e pouco ameaçou o adversário. O lanterna, virtualmente rebaixado, até tentou se lançar ao ataque, mas não conseguiu incomodar a equipe de Guardiola. Mateus Mané trouxe um sopro de criatividade a um time já condenado à Championship.
Aos 32', Semenyo quase ampliou para o City em jogada iniciada por Jérémy Doku, que deixou Phil Foden em boa posição; o atacante recebeu o toque e finalizou com força diante de Hugo Bueno, mas a bola explodiu na trave. Aos 41', o Wolves levou perigo com Mosquera, que cabeceou no travessão após escanteio cobrado por Mané, sem conseguir alterar o placar.
Haaland entrou aos 28' e saiu sem nenhuma bola na rede. O norueguês registra cinco partidas consecutivas sem balançar as redes, seu pior jejum de gols pelo City, enquanto seus companheiros de ataque decidiram a partida.
O que vem por aí? 🔎
Os Citizens deixam a esfera nacional para disputar seu último compromisso pela fase de liga da Champions League, na oitava e última rodada, contra o Galatasaray, no Etihad Stadium, nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília). O Wolverhampton, por sua vez, terá semana de descanso e volta a campo contra Bournemouth no próximo sábado (31), às 12h, no Molineux Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League.
