O goleiro Kauã Santos foi um dos destaques na vitória do Eintracht Frankfurt contra o Bochum na Bundesliga. O arqueiro ex-Flamengo foi escalado no lugar de Kevin Trapp, ex-PSG e deu conta do recado, sendo eleito o melhor em campo e recebendo uma chuva de elogios da mídia europeia. A atuação foi tão boa que lhe rendeu uma ligação do lendário Taffarel, que elogiou a boa fase do goleiro.

Em 2024, o jogador fez seis jogos pelo Frankfurt, quando foi elogiado pelo "Diario As", da Espanha, afirmando que o jogador seria o "novo Dida". Tal destaque fez o jogador ser valorizado e entrar na mira do Manchester United, que sondou o jogador. Entretanto, o brasileiro está feliz no clube e renovou contrato até 2030.

Kauã Santos é um dos destaques do Frankfurt em 2025 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

- Me sinto muito bem no clube e na cidade. Minha família e eu estamos felizes, fomos muito bem recebidos. E o projeto apresentado pelo clube foi muito claro para mim. Estou muito contente e ansioso pelo futuro - afirmou Kauã.

Taffarel elogiou a boa fase do goleiro Kauã

O destaque de Kauã foi tanto que o arqueiro teve sua boa fase reconhecida pelo lendário guarda-redes e preparador de goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, Taffarel.

- Tive a oportunidade de fazer minha estreia como profissional, jogar jogos decisivos, tanto na Bundesliga quanto na Europa League. Graças a Deus correspondi às expectativas. E me senti muito feliz e honrado de receber uma mensagem de uma referência para todos nós, goleiros brasileiros. Isso me faz crer cada vez mais que estou no caminho certo - revelou Kauã.

Kauã chegou ao Eintracht Frankfurt em agosto de 2023, negociado pelo Flamengo, que manteve um percentual de uma futura venda.