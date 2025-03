PM garante segurança, e Conmebol mantém jogos de Flamengo e Vasco no mesmo dia

Os jogos de Flamengo e Vasco no dia 9 de abril, contra Central Córdoba (ARG) e Puerto Cabello (VEN), respectivamente, estão mantidos pela Conmebol. O Rubro-Negro entra em campo no Maracanã pela Libertadores, enquanto o Cruz-Maltino disputa a Sul-Americana em São Januário, com ambas partidas previstas para às 21h30.

O Lance! entrou em contato com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que afirmou que garantirá a segurança no dia dos eventos. Segundo as autoridades, uma estratégia de policiamento está sendo traçada, visando a escolta das delegações dos clubes, das equipes de arbitragem, assim como das torcidas organizadas.

A PMERJ fez questão de destacar que o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) é "referência nacional em seu universo de atuação" e que "a cidade do Rio de Janeiro já recebeu partidas de dois grandes times no mesmo dia em inúmeras oportunidades".

Conmebol mantém a data

A Conmebol atualizou as tabelas detalhada de Libertadores e Sul-Americana nesta quarta-feira (19), anteriormente divulgada na noite de terça. As mudanças não englobam quaisquer alterações nas partidas entre Flamengo e Central Córdoba e Vasco e Puerto Cabello. Além disso, por ora, a entidade não prevê nova atualização.

O Lance! procurou os clubes cariocas envolvidos, que não se posicionaram sobre a questão. A matéria será atualizada em caso de resposta.

