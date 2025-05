Dirigente do Betis abre o jogo e detalha futuro de Antony

Diretor de futebol do Betis, Manu Fajardo abriu o jogo sobre o futuro de Antony e as conversas pela contratação do brasileiro. Em entrevista à "DAZN", o dirigente afirmou que mantém diálogo com o Manchester United e prometeu muito esforço pela permanência do jogador.

- A gente vem conversando com o Manchester United desde o dia seguinte a chegada de Antony. Temos que cuidar do ativo, pois isso possibilita que os grande clubes sigam confiando na gente no mercado de transferências. Existe uma relação cordial e direta, de muito respeito, e é lógico que estamos em contato com eles. Vamos dar 200% para que não somente Antony, mas também outros jogadores desse nível possam chegar nos próximos anos.

Contratado por empréstimo em janeiro, Antony vem sendo um dos protagonistas da temporada do Betis. Em 23 partidas com a camisa do clube espanhol, o brasileiro marcou oito gols e contribuiu com cinco assistências.

Embora não tenha feito uma grande reta final na La Liga, Antony e Betis estarão na final da Conference League, onde disputarão o título europeu no dia 28 de maio. O brasileiro também pode ficar entre os cinco maiores artilheiros do torneio caso balance as redes na final.

