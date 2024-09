Companheiro de Vitor Roque no Betis revela trauma envolvendo o jogador: ‘Quebrou meu nariz’

Vitor Roque, em ação pelo Betis (Foto: Divulgação / Real Betis)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 08:28 • Rio de Janeiro

Apresentado como novo reforço do Real Betis nesta semana, para atuar em La Liga, o zagueiro Natan relembrou episódio traumático envolvendo Vitor Roque, mas em tom de brincadeira. Além de fazer diversos elogios ao novo clube e a sua história, citando vários jogadores compatriotas que passaram por lá, como Denílson e Ricardo Oliveira, o ex-Flamengo contou, em sua apresentação, da vez em que o atacante quebrou seu nariz no Brasileirão.

- Sim, no Brasileirão, ele quebrou o meu nariz em uma partida. Aqui, vou ter vários treinos para revidar. Brincadeiras à parte, falei com ele e disse que aqui é como se fosse uma família. Em apenas uma semana aqui, já me senti assim. Vou trabalhar para permanecer aqui e quero ficar no Betis. - disse Natan, sobre o tempo que se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro.

Natan foi emprestado ao Betis após somente um ano de sua chegada no Napoli, onde teve pouco espaço e atuou em 21 jogos, dos quais 17 foram como titular, e anotou uma assistência. Assim como o zagueiro, Vitor Roque também viveu períodos de incerteza enquanto defendia o Barcelona. Sob o comando de Xavi, recebeu poucas oportunidades: entrou em campo apenas 16 vezes, sendo duas como titular, e anotou dois gols, em vitórias sobre Osasuna e Alavés.

O atacante ex-Athletico acertou o empréstimo até junho de 2025, com opção de extensão por mais um ano, e em caso de retorno à Catalunha, os Verdiblancos ainda terão direito a uma parte de uma possível venda posterior. O acordo também envolve a cobertura total do salário do atleta por parte dos béticos até o fim do vínculo; a compra definitiva, porém, será apenas opcional.