Atlético de Madrid e Real Betis se enfrentam em duelo válido pela 37ª rodada de La Liga. A partida acontece neste domingo (18), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), às 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Real Betis por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x Real Betis

37ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: domingo, dia 18 de maio, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Adrián Cordero Vega (árbitro); Antonio Luis Cerezo Parfenof e Judit Romano García (auxiliares); Víctor Pérez Peraza (quarto árbitro)

📺 VAR: Jesús Gil Manzano (VAR1) e Rubén Porras Rico (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪🔴 Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Galán; Simeone, Rodrigo de Paul, Koke e Gallagher; Sorloth e Julián Álvarez.

❌ Desfalques: Pablo Barrios e Cezar Azpilicueta.

❓ Dúvidas: -

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Ruibal, Barta, Natan e Ricardo Rodriguez; Johnny e Fornals; Antony, Isco e Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández.

❌ Desfalques: Diego Llorente, Ezequiel Ávila, Marc Roca, Hector Bellerin e Fran Vieites.

❓ Dúvidas: Youssof Sabaly.

