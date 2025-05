Quanto vale Zépiqueno Redmond, holandês a caminho da Inglaterra?

O Aston Villa acertou a contratação do atacante Zépiqueno Redmond, de apenas 18 anos, que chega sem custos ao clube inglês após o fim do contrato com o Feyenoord, da Holanda. O jovem holandês, que chama atenção não só pelo talento, mas também pelo nome inspirado no personagem do filme brasileiro "Cidade de Deus", reforça a política do Villa de investir em jogadores promissores para o futuro.

Segundo o portal The Athletic, Zépiqueno esteve recentemente em Birmingham com seus representantes para acertar os últimos detalhes do acordo. O vínculo começa oficialmente em julho, e o atacante será integrado ao elenco principal, que disputará a próxima edição da Europa League, após a 6ª colocação na Premier League.

💸 Quanto vale Zépiqueno Redmond?

De acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado atual de Zépiqueno é de 800 mil euros (cerca de R$ 5,12 milhões, com cotação a R$ 6,40). A cifra ainda é modesta comparada a outras promessas europeias, mas representa uma valorização significativa: no início de 2025, ele era avaliado em 250 mil euros. A tendência é que esse valor aumente com a sua exposição na Premier League, uma das ligas mais valorizadas e visadas do mundo.

Nascido na Holanda, filho de pais surinameses, Zépiqueno ganhou o nome em homenagem ao icônico personagem do filme brasileiro "Cidade de Deus" — sucesso internacional indicado ao Oscar em quatro categorias.

Apesar de ter feito apenas quatro jogos pelo time profissional do Feyenoord, o jovem é tratado como uma joia a ser lapidada. Atua como atacante versátil, destacando-se pela velocidade, potência física e capacidade de atuar em várias posições no setor ofensivo.

