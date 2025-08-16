menu hamburguer
Richarlison faz pintura de voleio e conduz Tottenham à vitória em estreia na Premier League

Brasileiro anotou dois gols e participou do terceiro em triunfo sobre o Burnley

imagem cameraRicharlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
13:00
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Richarlison viveu uma tarde memorável com a camisa do Tottenham neste sábado (16). Diante do Burnley, pela primeira rodada da Premier League de 2025/26, o brasileiro balançou as redes duas vezes e ajudou na construção da jogada do gol de Brennan Johnson, que fechou a conta em 3 a 0 em Londres.

O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura. Em cruzamento de Mohammed Kudus, o atacante acertou um belo movimento de voleio e fuzilou o canto do goleiro Dúbravka, semelhante ao tento que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022.

👀 Show de Richarlison: como foi o jogo entre Tottenham e Burnley?

Com o favoritismo a seu favor, os Spurs dominaram o confronto e abriram o placar sem muita demora. Aos 9', Kudus recebeu pelo lado direito de ataque e cruzou bola à meia altura, na direção da marca do pênalti. Com um "sem pulo", Richarlison bateu de pé direito, tirando de Dúbravka.

No segundo tempo, o camisa 9 voltou a aparecer com letalidade na área. Sarr, Pedro Porro e Kudus triangularam pela direita, e depois de driblar a marcação, o ganês voltou a achar cruzamento para o brasileiro, que emendou grande voleio no canto do goleiro e ampliou a vantagem na capital inglesa.

Seis minutos depois, acionado no pivô como por boa parte do jogo, Richarlison prendeu a marcação, Pape Matar Sarr arrastou e cortou a defesa. Clareando a jogada, o central encontrou grande passe para Brennan Johnson, que só teve o trabalho de tirar de Dúbravka e fechar a conta.

Richarlison - Tottenham x Burnley
Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

🌌 O que vem por aí?

Na próxima rodada, os Spurs enfrentam o poderoso Manchester City. O confronto está previsto para acontecer no sábado (23), às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Os Clarets, por sua vez, enfrentam o Sunderland - líder provisório após superar o West Ham - no mesmo dia, mas às 11h.

