Richarlison faz pintura de voleio e conduz Tottenham à vitória em estreia na Premier League
Brasileiro anotou dois gols e participou do terceiro em triunfo sobre o Burnley
Richarlison viveu uma tarde memorável com a camisa do Tottenham neste sábado (16). Diante do Burnley, pela primeira rodada da Premier League de 2025/26, o brasileiro balançou as redes duas vezes e ajudou na construção da jogada do gol de Brennan Johnson, que fechou a conta em 3 a 0 em Londres.
O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura. Em cruzamento de Mohammed Kudus, o atacante acertou um belo movimento de voleio e fuzilou o canto do goleiro Dúbravka, semelhante ao tento que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022.
👀 Show de Richarlison: como foi o jogo entre Tottenham e Burnley?
Com o favoritismo a seu favor, os Spurs dominaram o confronto e abriram o placar sem muita demora. Aos 9', Kudus recebeu pelo lado direito de ataque e cruzou bola à meia altura, na direção da marca do pênalti. Com um "sem pulo", Richarlison bateu de pé direito, tirando de Dúbravka.
No segundo tempo, o camisa 9 voltou a aparecer com letalidade na área. Sarr, Pedro Porro e Kudus triangularam pela direita, e depois de driblar a marcação, o ganês voltou a achar cruzamento para o brasileiro, que emendou grande voleio no canto do goleiro e ampliou a vantagem na capital inglesa.
Seis minutos depois, acionado no pivô como por boa parte do jogo, Richarlison prendeu a marcação, Pape Matar Sarr arrastou e cortou a defesa. Clareando a jogada, o central encontrou grande passe para Brennan Johnson, que só teve o trabalho de tirar de Dúbravka e fechar a conta.
🌌 O que vem por aí?
Na próxima rodada, os Spurs enfrentam o poderoso Manchester City. O confronto está previsto para acontecer no sábado (23), às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Os Clarets, por sua vez, enfrentam o Sunderland - líder provisório após superar o West Ham - no mesmo dia, mas às 11h.
