O Fulham anunciou, na manhã desta quarta-feira (11), a renovação de contrato do atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. O novo vínculo entre clube e jogador terá duração até o fim do primeiro semestre de 2030.

Aos 24 anos, Muniz é um dos principais destaques do elenco do Fulham nesta temporada. Contratado em 2021, após o clube inglês investir 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual), o atacante chegou para disputar a Championship, segunda divisão inglesa, enquanto o Flamengo manteve 25% dos direitos econômicos em uma futura venda.

O contrato inicial, com validade até 2026, foi renovado em movimento considerado estratégico para a permanência do brasileiro no elenco. Durante a temporada 2022/23, o atacante foi emprestado ao Middlesbrough, mas retornou ao Fulham e conquistou espaço na rotação da equipe nas principais competições do futebol inglês. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube londrino recusou propostas de equipes da Inglaterra e da Itália durante a última janela de transferências no verão europeu, deixando claro que não pretendia negociar o jogador. Até o momento, Muniz soma 27 gols e quatro assistências pelos Cottagers.

Rodrigo Muniz comemora gol com a camisa do Fulham na temporada 2024/25 da Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Revelado pelo Flamengo, onde atuou nas categorias de base entre 2018 e 2020, Rodrigo disputou 32 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência pelo time principal, com maior destaque sob o comando de Rogério Ceni. No futebol brasileiro, também teve passagem por empréstimo ao Coritiba, em 2020.

