O Flamengo sagrou-se campeão Carioca após empatar em 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã, neste domingo (16). Depois do jogo, o zagueiro Leo Ortiz comentou sobre a boa fase que vive o clube, valorizando as conquistas coletivas e individuais.

Mais uma Data Fifa se aproxima e o Rubro-Negro tem quatro convocados para a Seleção Brasileira, incluindo o próprio Leo Ortiz, além dos estrangeiros na seleção uruguaia e equatoriana. A lista completa dos convocados soma nove atletas do clube: De La Cruz, Arrascaeta, Varela, Gonzalo Plata, Erick Pulgar, Wesley, Alex Sandro (que entrou no lugar de Danilo, com lesão muscular) e Gerson.

- Se coletivamente não estivessemos tão bem acho que individualmente nao aconteceriam tantas convocações, acho que é isso que faz com que vá tantos jogadores do Flamengo para as seleções. Temos que valorizar isso, quando estamos juntos, correndo juntos, é muito dificil de vencer a gente. Mesmo num jogo em que não conseguimos marcar, a gente se defendeu muito bem, todo mundo correu, todo mundo pressionou e fomos coroados com esse título. Tem mais jogadores que poderiam estar na seleção, mas infelizmente não tem lugar para todos. - disse o zagueiro rubro-negro.

Léo Ortiz e Léo Pereira comemorando o título do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na temporada passada, por ter chegado somente em março ao Flamengo, Leo Ortiz não disputou o Campeonato Carioca, mas chegou a tempo de comemorar o título. Desde então, tornou-se peça importante do time, somando 50 jogos, quatro gols e três assistências.

Em 2025, não só foi titular em sete dos oito jogos que disputou no Carioca, como também foi na Supercopa, vencida diante de outro rival, o Botafogo. Reforçando a fala anterior, o defensor valorizou as conquistas coletivas e o elenco do Flamengo.

- Ser titular não é algo que eu imaginava. Sempre trabalho para jogar o máximo possível, mas tinha na minha cabeça que vindo pra cá eu teria uma competição muito grande porque tem grandes zagueiros e grandes jogadores em todas as posições. Vim com a expectativa de ganhar títulos e venho conseguindo. Ano passado, mesmo sem jogar, pude participar do título Carioca. A partir do meio do ano comecei a jogar mais e pude participar mais ativamente dos jogos. Muito feliz por agora estar ganhando títulos jogando, é um sentimento diferente. Se for para eu ganhar mais titulos jogando, vai ser ótimo, e se for para ganhar estando no banco, é o que impora para mim.