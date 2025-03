Lesionado, Neymar tem primeira frustração ao não poder se apresentar à Seleção Brasileira

A declaração de Jorge Jesus sobre a condição física de Neymar foi o gatilho para o atacante colocar em prática seu plano de deixar o Al Hilal, da Arábia Saudita no início deste ano. O retorno ao Santos foi a alternativa escolhida para dar andamento a esse projeto, que tinha como principal objetivo recuperar sua melhor forma física e redescobrir o prazer de jogar futebol. Além disso, a volta ao clube que o revelou visava outro propósito claro: reconquistar um lugar na seleção brasileira.

Apesar das incertezas sobre sua condição, o técnico Dorival Júnior incluiu o atacante na lista dos 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira: contra a Colômbia, no dia 20 de março, em Brasília, e contra a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires.

No entanto, desde que foi substituído no segundo tempo das quartas de final contra o Red Bull Bragantino, o cenário positivo mudou drasticamente. E Neymar foi cortado da convocação por questões médicas.

Neymar deixou o campo com dores e, apesar de ter tranquilizado os torcedores no mesmo dia, afirmando que estava bem, voltou a sentir incômodos na coxa esquerda durante um treino e ficou de fora da semifinal, quando o Santos foi derrotado pelo Corinthians.

Nem o Santos, nem a CBF deram detalhes específicos sobre a nova lesão. Durante a semana, o atacante passou por tratamento e sessões de fisioterapia, sem participar dos treinos com o restante da equipe.

Após dias tratando o caso apenas como um incômodo, o Santos se pronunciou oficialmente apenas na sexta-feira, quando o jogador foi cortado da Seleção Brasileira, informando que a lesão era muscular, mas sem ruptura de fibras.

Sua ausência na decisão do Campeonato Paulista gerou controvérsias, principalmente porque, dias antes, mesmo já apresentando problemas físicos, Neymar viajou ao Rio de Janeiro para aproveitar o Carnaval.

Seu último jogo pela Seleção ocorreu em 17 de outubro de 2023, quando sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota por 2 a 1 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Enquanto os jogadores convocados se preparavam para se apresentar ao elenco do Brasil, Neymar estava com o Santos em Curitiba para um amistoso. Sem poder entrar em campo, seguia como centro das atenções. No banco de reservas, distribuindo autógrafos ou sendo cercado por torcedores, sua presença não passava despercebida. Após o apito final, um jovem torcedor se aproximou ainda no gramado para pedir uma foto, e o craque atendeu prontamente.

Mesmo antes da partida, Neymar já havia sido a principal atração do Santos em Curitiba, neste domingo (16). Horas antes do amistoso contra o Coritiba, a delegação santista foi recebida com entusiasmo, e o camisa 10 recebeu todo o carinho dos fãs.

Apesar da lesão muscular que o impediu de entrar em campo, o atacante seguiu como o centro das atenções, provando que o "efeito Neymar" permanece forte, independentemente de estar jogando.

— É triste. Mas foi uma coisa conversada entre os méritos da Seleção e do Santos e comigo também. E decidimos que o melhor para mim nesse momento é me recuperar 100% agora, pra essa lesão não se agravar — falou o atacante ao canal do Youtube “De Olho no Peixe”, após o jogo contra o Coritiba, neste domingo (16).

Treinando separadamente do elenco, Neymar agora tem um período para se recuperar a tempo da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, marcada para 30 de março, às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.