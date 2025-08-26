Ex-Corinthians vira alvo de polêmica entre técnico e dono de clube da Premier League
Brasileiro tem passagens por dirigente do Arsenal e da Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
Após uma campanha acima das expectativas na Premier League 2024/25, o ambiente interno do Nottingham Forest iniciou a nova temporada sob tensão. Responsável direto pelo bom desempenho recente da equipe, o técnico Nuno Espírito Santo tem demonstrado insatisfação por meio de declarações públicas, que contribuíram para o clima de instabilidade no clube. De acordo com o jornal "The Athletic", um ídolo do Corinthians está no centro da controvérsia.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Após saída do Leicester, Vardy pode fechar com clube da Itália
Futebol Internacional26/08/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Newcastle se preocupa com lesão de meia convocado por Ancelotti
Futebol Internacional26/08/2025
- Vasco
Vasco recebe proposta de R$ 107 milhões por Rayan; saiba detalhes
Vasco26/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Trata-se de Edu Gaspar, ex-executivo do Arsenal e da Seleção Brasileira. Segundo a publicação, o dirigente brasileiro enfrenta sérias divergências com o treinador nos bastidores.
O caso ganhou ainda mais repercussão no último sábado (23), quando Nuno Espírito Santo afirmou não poder garantir sua permanência no comando do Forest após o encerramento da janela de transferências. Embora tenha citado apenas Evangelos Marinakis, proprietário do clube, como interlocutor direto, o "The Athletic" indica que o principal foco da crise está na relação com Edu Gaspar.
— Eu espero continuar, mas eu não sei, não posso responder sobre. Estou fazendo o possível para ajudar o Forest, percebo a minha dedicação. Nos conhecemos (Marinakis) muito bem, estamos nesse meio há muito tempo. Onde há fumaça, há fogo, então eu sei como as coisas funcionam, mas estou aqui para fazer o meu trabalho — disse o português.
Ainda em suas declarações de sábado, o treinador português admitiu que sua relação com Marinakis também se deteriorou nos últimos tempos, agravando o clima nos bastidores do clube.
— Nossa relação mudou. Não é tão próxima, não é diária. Não é bom, todos no clube precisam estar juntos mas isso não é o que acontece. A realidade não é mais o que era. Era uma boa e respeitosa relação, mais baseada em confiança e opiniões compartilhadas, agora não é tão boa — completou.
No último domingo (24), após o empate fora de casa contra o Crystal Palace, Nuno recebeu apoio da torcida do Nottingham Forest. Seu nome foi entoado nas arquibancadas, e o técnico respondeu com um gesto simbólico de abraço em direção aos torcedores.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias