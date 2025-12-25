Europeus avaliam ida de Endrick para o Lyon: 'Perfeito'
Atacante jogará segunda metade da temporada na França
- Matéria
- Mais Notícias
O empréstimo de Endrick para o Lyon vem sendo visto como um encaixe ideal pela imprensa europeia. O jornal espanhol "As" classificou o destino do atacante brasileiro como "perfeito", destacando o histórico do clube francês com jogadores do Brasil e o cenário favorável para que o jovem de 18 anos assuma protagonismo imediato na equipe.
Espanhóis comparam situação de Vini Jr a de Romário na Espanha; entenda
Futebol Internacional
Europeus se dividem após anúncio de Endrick em novo clube: ‘Estou chorando’
Fora de Campo
Endrick deixa Real Madrid e é anunciado por novo clube; veja
Futebol Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Segundo a publicação, Endrick chega ao Lyon com status de titular desde o primeiro dia. O clube francês construiu, ao longo deste século, uma relação especial com brasileiros que marcaram época, como Juninho Pernambucano, Cris, Michel Bastos e, mais recentemente, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Para o "As", trata-se de um ambiente propício para o atacante recuperar confiança, ganhar sequência e até reforçar suas chances de disputar a próxima Copa do Mundo.
O contexto esportivo também pesa a favor. O Lyon lidera a fase regular da Europa League e, com o retorno do francês Malick Fofana e a chegada de Endrick, pode aumentar consideravelmente suas chances de brigar pelo título continental. A análise aponta que o grande ponto fraco da equipe tem sido justamente a falta de um centroavante capaz de converter o alto volume de oportunidades criadas — lacuna que o brasileiro pode preencher.
Contexto por trás da ida de Endrick para a França
A negociação só se tornou viável pela falta de continuidade de Endrick no Real Madrid, clube no qual ainda sonha em se firmar no futuro. Com salário estimado em 400 mil euros mensais, o Lyon conseguiu viabilizar a operação assumindo apenas parte dos vencimentos. Os próximos seis meses são tratados como decisivos para a carreira do atacante, que busca mostrar que pode ser titular em alto nível e chamar a atenção de Carlo Ancelotti visando a Copa.
Além da necessidade técnica, o Lyon passa por um momento de reconstrução. Após problemas financeiros e a saída de John Textor, o clube foi obrigado a vender peças importantes do elenco, incluindo seus principais jogadores, como Rayan Cherki. A aposta em Endrick surge como solução para dar peso ofensivo a um time que perdeu referências e ainda não encontrou um líder no ataque.
A presença de Paulo Fonseca no comando técnico foi outro fator determinante. O treinador português, adepto de um jogo baseado na posse de bola e na exploração de espaços, convenceu Endrick rapidamente de que o projeto era o ideal. Uma conversa curta foi suficiente para alinhar expectativas e selar o acordo.
Por fim, o "As" destaca também o lado simbólico da escolha: o Lyon foi o clube formador de Karim Benzema, um dos grandes ídolos de Endrick.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias