Salah e Mahrez brilham! Veja os destaques da Copa Africana de Nações

A bola rolou e as potências africanas não deram margem para o azar. Entre o último domingo (21) e a quarta-feira (24), a Copa Africana de Nações concluiu sua primeira rodada com o domínio esperado das seleções tradicionais. Sediada no Marrocos, a competição segue em ritmo intenso até o dia 18 de janeiro, quando o campeão será coroado no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat. O Lance! preparou um balanço do que de melhor aconteceu nos principais duelos desta abertura.

Veja os destaques da primeira rodada da Copa Africana de Nações

Marrocos abre campanha com brilho de Brahim

Marrocos abriu as portas de casa com uma vitória protocolar por 2 a 0 sobre Comores. Diante de um adversário que estacionou o ônibus na área, brilhou a estrela de Brahim Díaz, que abriu o caminho para o triunfo em sua estreia oficial no país. Ayoub El Kaabi fechou a conta, garantindo a festa em Rabat.

Amad Diallo ao resgate

Já a atual campeã, a Costa do Marfim, abriu a campanha com uma vitória simples sobre Moçambique. Os elefantes contaram com o talento de Amad Diallo para marcar o gol da vitória e garantir os primeiros três pontos no grupo F.

Amad Diallo comemora gol pela Costa do Marfim na Copa Africana de Nações (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

Estrelas decisivas: Salah e Mahrez brilham

Não faltou emoção para o Egito. Os "Faraós" viram o Zimbábue sair na frente e precisaram de paciência para furar o bloqueio rival. Após o empate de Marmoush, coube ao ídolo Mohamed Salah assumir a responsabilidade e decretar a virada por 2 a 1 nos acréscimos, garantindo três pontos cruciais.

Jogadores do Egito comemoram gol da vitória contra o Zimbábue na Copa Africana de Nações (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Argélia, por outro lado, não quis saber de drama. Com uma atuação de elite de Riyad Mahrez, que marcou logo aos dois minutos, os argelinos atropelaram o Sudão por 3 a 0. O jogo ainda marcou o brilho da promessa Ibrahim Maza, consolidando a Argélia como um dos ataques mais perigosos do torneio.

O amasso senegalês

Senegal foi responsável pela exibição mais imponente da rodada. Com um futebol vertical e sem dar chances à Botsuana, os senegaleses aplicaram um 3 a 0 categórico, com direito a dois gols de Nicolas Jackson. Apesar da derrota, um dos grandes destaques da partida foi Goitseone Phoko, goleiro de Botsuana, que fez incríveis 14 defesas, evitando um placar ainda maior.

Nigéria e Camarões vencem com aperto

A Nigéria também somou três pontos, mas com uma dose extra de suor. Após sofrer o empate da Tanzânia, os nigerianos reagiram em apenas dois minutos com Ademola Lookman, fechando o placar em 2 a 1.

No encerramento dos destaques, Camarões venceu o clássico regional contra o Gabão por 1 a 0, com gol precoce de Boris Enow

