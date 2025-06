Ex-clube de Guardiola e Pirlo, declara falência e será refundado

O Brescia, tradional clube italiano, entrou com um pedido de falência após ter sido rebaixado para a Série C e corre o risco de ter que disputar competições amadoras. A decisão acontece após o dono da equipe, Massimo Celino ter se recusado a pagar a dívida de três milhões de euros (cerca de R$ 19, na cotação atual) que o clube tinha. A equpe foi punida por irregularidades nos pagamentos de salários e impostos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por conta disso, a equipe não poderá mais se increver na Série C, competição que caiu após ter sido punida por conta de uma perda de quatro pontos. Com isso, caiu três posições na tabela de classificação e entrou na zona de rebaixamento. Por outro lado, a Sampdoria, que estava dentro da zona de descenso foi para os playoffs.

continua após a publicidade

A equipe foi fundada no ano de 1911, e completou 114 anos de existência. O Brescia disputou a Série A em 23 oportunidades, sua melhor campanha foi na temporada 2000/2001, quando terminou a competição na oitava colocação. Além disso, revelou Andrea Pirlo e chegou a contar com Pep Guardiola.

Pirlo foi revelado pelo clube (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Dono é acusado de ter deixado o clube falir

Segundo o jornal "La Gazzetta Dello Sport", Celino deixou o clube falir de maneira deliberada e decidiu não resgatar a equipe. Ainda de acordo com o tablóide, o empresário alegou não ter fundos para bancar a equipe. Além disso, as negociações por uma nova venda para um novo dono não avançaram.

continua após a publicidade

Por outro lado, Laura Casteletti, prefeita da cidade, já agendou uma reunião com representantes de outros clubes que vão disputar a Série C na próxima temporada, mas ainda não há uma decisão. O governo da cidade reforça que a segurança das instalações do clube são propriedade de Celino. Isso acontece pelo medo de retaliações por parte dos torcedores da equipe.