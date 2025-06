Após boa atuação na Nations, Mbappé muda discurso sobre Bola de Ouro

A França derrotou a Alemanha por 2 a 0 e ficou com o terceiro lugar da Nations League. Em entrevista coletiva após o jogo, o autor de um dos gols Kylian Mbappé mudou o discurso sobre a corrida da Bola de Ouro.

Antes da decisão, Mbappé declarou voto no companheiro de seleção Ousmane Dembélé,que conquistou a Tríplice Coroa pelo PSG em 2024/25. Entretanto, após boa atuação na vitória da França, Mbappé não voltou a mencionar a escolha por Dembélé.

Mbappé foi o autor do primeiro gol do país europeu na partida e o responsável pela assistência que cravou a vitória dos franceses por 2 a 0. O craque foi eleito o melhor em campo, e participou da coletiva de imprensa pós-jogo.

No local, o jornal Marca, da Espanha, perguntou ao jogador se ele acredita que ainda está na disputa pela Bola de Ouro após ótimo desempenho na Nations League. Mbappé foi incerto na resposta e só disse que a opinião dele não importava.

—E o que você acha? Não sou eu quem concede a Bola de Ouro. Tenho uma opinião, mas ela não conta muito, porque eu não teria necessariamente a mesma opinião sobre algumas das Bolas de Ouro recentes. No fim das contas, são os 100 jornalistas que votam que decidem. A única coisa sobre a qual tenho influência é a Chuteira de Ouro, porque isso depende apenas dos meus pés e do que eu consigo fazer em campo. A Bola de Ouro depende de muitas outras coisas. Se eu ganhar, ótimo; se não, azar — respondeu Mbappé ao ser questionado sobre Bola de Ouro.

Com atuação digna de Mbappé na corrida da Bola de Ouro, como foi Alemanha x França?

França vence terceiro lugar da Nations League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Primeiro tempo

A Alemanha começou o jogo em ritmo forte, pressionando a saída de bola e criando chances logo nos primeiros minutos. Com apenas um minuto, Woltemade teve grande oportunidade ao sair cara a cara com Maignan, mas desperdiçou. No minuto seguinte, Florian Wirtz finalizou cruzado com perigo, levando o primeiro susto ao gol francês.

A pressão inicial alemã se manteve, com Adeyemi se destacando. Aos seis minutos, ele fez bela jogada individual e obrigou Maignan a fazer uma defesa espetacular. A França respondeu apenas aos 20 minutos, quando Cherki finalizou com força, mas parou em Ter Stegen. No escanteio seguinte, Badé cabeceou no canto, exigindo mais uma boa intervenção do goleiro alemão.

A Alemanha quase abriu o placar aos 22, novamente com Adeyemi, que finalizou em cima de Maignan. O atacante voltou a ser protagonista aos 30 minutos, quando foi derrubado pelo goleiro dentro da área e o árbitro marcou pênalti — mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado.

O jogo seguiu movimentado. Aos 36, Wirtz acertou a trave em mais uma chegada perigosa dos alemães. Dois minutos depois, a França teve a melhor chance até então: em contra-ataque rápido, Mbappé saiu na cara do gol, mas finalizou para fora. Aos 42, Maignan voltou a brilhar com uma defesa à queima-roupa em chute de Woltemade.

Quando parecia que o placar não seria alterado antes do intervalo, Mbappé apareceu. Aos 45 minutos, o atacante recebeu cruzamento de Tchouaméni dentro da área e finalizou cruzado, sem chances para Ter Stegen, colocando a França em vantagem e alcançando seu 50º gol com a seleção.

Segundo tempo

No segundo tempo, a França seguiu apostando nos contra-ataques e quase ampliou logo no início. Aos 47, Mbappé finalizou com perigo, raspando a trave. Aos 52, a Alemanha chegou a empatar com Undav, mas o gol foi anulado por falta de Füllkrug sobre Rabiot.

Aos 58, Marcus Thuram aproveitou mais um contra-ataque francês e acertou a trave. Dez minutos depois, o atacante teve nova chance, dessa vez obrigando Ter Stegen a fazer mais uma grande defesa após passe de Olise.

A pressão francesa continuava. Aos 73, Doué arriscou de fora da área após belo lançamento e também parou no goleiro alemão. Aos 78, em lance plástico, Mbappé pegou de voleio um cruzamento de Doué, mas novamente Ter Stegen evitou o gol com uma defesa segura. Três minutos depois, o camisa 10 francês voltou a levar perigo em novo contra-ataque, mas parou no goleiro do Barcelona mais uma vez.

Aos 84 minutos, Mbappé teve campo aberto para partir em velocidade, deixando a defesa alemã para trás e tocando para Olise finalizar cara a cara com Ter Stegen, ampliando para os franceses.

A Alemanha tentou reagir no fim, mas sem efetividade. Aos 88 minutos, Kimmich arriscou de fora da área, mas Maignan defendeu com tranquilidade, selando o triunfo francês.