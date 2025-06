O Al Hilal está determinado a contratar um centroavante de nível internacional para a disputa do Mundial de Clubes. Após a recusa de Osimhen, que não quis disputar o Campeonato Saudita, o clube vai atrás agora de Gyokeres, artilheiro da Europa nesta temporada, segundo informações do "Footmercato". O atacante tem cláusula rescisória de 100 milhões de euros com Sporting.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta temporada, o sueco fez incríveis 52 gols e deu 12 assistências em 49 partidas pelo Sporting. No Campeonato Português, foram 39 gols em 33 rodadas. Gyokeres só não levou a Chuteira de Ouro porque Mbappé joga em uma liga que tem coeficiente dois na contagem. O francês fez 31 gols em La Liga, o que lhe rendeu 62 pontos (31x2). Já Gyokeres fez 39 gols no Campeonato português, o que lhe deu 58,5 pontos (39x1,5).

continua após a publicidade

Após se decepcionar na investida por Osimhen, a diretoria do Al Hilal enxerga com bons olhos a chegada de Gyokeres como destaca o veículo francês. O sueco de 27 anos está de fato entre os atacantes ativamente monitorados pelo clube sediado em Riade.

O Al Hilal estreia no Mundial de Clubes no dia 18, contra o Real Madrid. O clube saudita ainda enfrenta o Salzburg, da Áustria, e o Pachuca, do México, pelo grupo H.

continua após a publicidade

Antes de Gyokeres, Osimhen recusou o Al Hilal

Osimhen não vai se transferir ao Al Hilal (Foto: AFP)

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, Victor Osimhen rejeitou a oferta para se juntar ao Al Hilal, que vai jogar o Mundial. Apesar do acordo já realizado entre o clube e o Napoli, detentor dos direitos econômicos do nigeriano, Osimhen não quis disputar o Campeonato Saudita. Os valores acordados entre as partes giravam em torno de 75 milhões de euros.

Com a recusa do atacante, o Galatasaray - clube pelo qual Osimhen jogou a última temporada - reacende as esperanças para conseguir contratar o jogador em definitivo. Nas últimas semanas, a torcida do clube turco fez uma enorme campanha nas redes sociais e nos estádios pedindo a permanência do jogador no clube, com o qual foi campeão com 95 pontos e artilheiro do Campeonato Turco.

Por sua vez, o Al Hilal começa a olhar para outros atacantes no mercado de transferências, e o nome de Gyokeres aparece com um dos favoritos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.