18/10/2024

Kevin Strootman, ex-jogador da seleção holandesa, anunciou, nesta sexta-feira (18), sua aposentadoria como atleta aos 34 anos. O camisa 8 estava sem clube deste que deixou o Genoa, no fim da temporada passada.

Kevin Strootman começou sua carreira em times de pouca expressão do futebol holandês, até se transferir para Sparta Roterdã, da primeira divisão do país. Após três temporadas no clube, o ex-jogador assinou com o Utrecht, onde ficou um ano.

Depois de temporada discreta, Strootman teve oportunidade de atuar em um dos maiores times dos Páíses Baixos, o PSV Eindhoven. No clube, o meia ganhou projeção continental, após duas temporadas como titular da equipe, com 88 jogos, 13 gols e 28 assistências.

Em 2013, Strootman foi vendido à Roma por € 17 milhões, assinando um contrato de cinco temporadas. O clube italiano foi o time onde o meia mais atuou na sua carreira, com 131 jogos, além de 13 gols e 19 assistências.

Na Roma, Strootman sofreu com várias lesões nos ligamentos do joelho, que o afastaram do time titular da equipe italiana. Assim, em 2018, o ex-jogador foi vendido ao Olympique de Marseille por € 25 milhões, com um contrato de cinco anos. Na França, ele fez 78 partidas, com três gols e nove assistências.

No período sob contrato com o Olympique de Marseille, Strooman voltou ao futebol italiano por empréstimo, com passagens por Cagliari e Genoa. Posteriormente, o ex-meia foi contratado em definitivo pelo time de Gênova.

"Carreiras acabam. Obrigado futebol!", escreveu o jogador, em comunicado postado nas suas redes sociais.

Ao longo da carreira, Strootman acumulou convocações para a seleção holandesa, entre 2011 e 2019. Ao todo, foram 46 jogos e três gols pela Laranja Mecânica, com participações em Copa do Mundo e Eurocopa, sendo até capitão em alguma oportunidades.

